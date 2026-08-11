Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja baryczna nad Europą Północną sprowadziła nad polskie morze silniejsze ochłodzenie oraz porywisty wiatr z kierunku północno-zachodniego. W efekcie warunki na plażach w Chłopach stały się skrajnie niebezpieczne, a ratownicy zdecydowali o wywieszeniu czerwonych flag na obu tutejszych kąpieliskach.

Głównym powodem zamknięcia stref rekreacyjnych jest kombinacja trzech groźnych czynników: silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych. Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż:

Chłopy 208B – kąpielisko pozostaje całkowicie zamknięte z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych; temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C.

– kąpielisko pozostaje całkowicie zamknięte z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych; temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Chłopy 214 – na tej plaży również obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody przy analogicznych warunkach termicznych (powietrze: 19°C, woda: 18°C) i wietrze wiejącym z prędkością 6 m/s.

Prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla osób potrafiących świetnie pływać. Choć wiatr wiejący z prędkością 6 m/s na brzegu może nie wydawać się ekstremalny, to na Wybrzeżu Środkowym generuje on na tyle silny przybój, że wejście do wody grozi porwaniem w głąb morza.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się letniego zakwitu toksycznych mikroorganizmów przygotowano dobre wieści. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania potwierdzają, że woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Co ciekawe, silne wzburzenie Bałtyku i napływ chłodniejszych mas wody naturalnie zapobiegają gromadzeniu się i zakwitowi tych niebezpiecznych glonów. Następne rutynowe badanie jakości wody zaplanowano już na 12 sierpnia 2026 roku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki w Chłopach: temperatura powietrza to umiarkowane 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Choć słońce może momentami zachęcać do odpoczynku na piasku, silny wiatr o prędkości 6 m/s oraz wysoka fala sprawiają, że kąpiel jest wykluczona. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze bezwzględnie należy stosować się do poleceń ratowników i nie ryzykować życia dla jednej chwili ochłody.

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