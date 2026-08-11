Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-11 14:08

Silny wiatr oraz niebezpieczne warunki na morzu pokrzyżowały plany wypoczywającym na środkowym wybrzeżu. We wtorek, 11 sierpnia, na wszystkich kąpieliskach w Chłopach wprowadzono całkowity zakaz kąpieli, co jest bezpośrednią konsekwencją ostrzeżeń IMGW przed silnym wiatrem na Bałtyku Południowym. Z powodu porywistych podmuchów i wysokich fal bezpieczeństwo plażowiczów stanęło pod dużym znakiem zapytania.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja baryczna nad Europą Północną sprowadziła nad polskie morze silniejsze ochłodzenie oraz porywisty wiatr z kierunku północno-zachodniego. W efekcie warunki na plażach w Chłopach stały się skrajnie niebezpieczne, a ratownicy zdecydowali o wywieszeniu czerwonych flag na obu tutejszych kąpieliskach.

Głównym powodem zamknięcia stref rekreacyjnych jest kombinacja trzech groźnych czynników: silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych. Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż:

  • Chłopy 208B – kąpielisko pozostaje całkowicie zamknięte z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych; temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C.
  • Chłopy 214 – na tej plaży również obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody przy analogicznych warunkach termicznych (powietrze: 19°C, woda: 18°C) i wietrze wiejącym z prędkością 6 m/s.

Prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla osób potrafiących świetnie pływać. Choć wiatr wiejący z prędkością 6 m/s na brzegu może nie wydawać się ekstremalny, to na Wybrzeżu Środkowym generuje on na tyle silny przybój, że wejście do wody grozi porwaniem w głąb morza.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się letniego zakwitu toksycznych mikroorganizmów przygotowano dobre wieści. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania potwierdzają, że woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Co ciekawe, silne wzburzenie Bałtyku i napływ chłodniejszych mas wody naturalnie zapobiegają gromadzeniu się i zakwitowi tych niebezpiecznych glonów. Następne rutynowe badanie jakości wody zaplanowano już na 12 sierpnia 2026 roku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki w Chłopach: temperatura powietrza to umiarkowane 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Choć słońce może momentami zachęcać do odpoczynku na piasku, silny wiatr o prędkości 6 m/s oraz wysoka fala sprawiają, że kąpiel jest wykluczona. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze bezwzględnie należy stosować się do poleceń ratowników i nie ryzykować życia dla jednej chwili ochłody.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki