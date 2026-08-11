Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych ratownicy podjęli decyzję o całkowitym zakazie kąpieli na całym sarbinowskim wybrzeżu. Sytuacja ta jest wywołana silnym wiatrem północno-zachodnim, który w porywach na otwartym morzu osiąga nawet 7 stopni w skali Beauforta. Taka siła wiatru generuje wysokie, niebezpieczne fale oraz wywołuje silne prądy wsteczne, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia kąpiących się.

Poniżej przedstawiamy wykaz zamkniętych dzisiaj kąpielisk:

Sarbinowo 2 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych. Sarbinowo 211 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych. Sarbinowo 212 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych. Sarbinowo 213B – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych.

Na wszystkich wymienionych plażach obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Spacerowicze mogą podziwiać wzburzone morze z bezpiecznej odległości, jednak ratownicy apelują o rozwagę i niepodchodzenie zbyt blisko linii fal.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości biologicznej wody – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena przydatności wody do kąpieli została przeprowadzona 31 lipca 2026 roku i potwierdziła pełne bezpieczeństwo sanitarne akwenu. Kolejne planowe badanie jakości wody przez służby sanitarne zaplanowane jest na jutro, czyli 12 sierpnia 2026 roku. Choć dzisiejszy zakaz kąpieli wynika wyłącznie z dynamicznej aury, to brak sinic jest świetnym prognostykiem na kolejne dni, gdy tylko wiatr nieco ucichnie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Sarbinowie wymagają od nas ciepłej odzieży. Temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku to 18°C. Wieje chłodny wiatr o prędkości 6 m/s (na otwartym morzu porywy są znacznie silniejsze), co dodatkowo potęguje uczucie chłodu.

Pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga na stanowisku ratowniczym oznacza absolutny i bezwarunkowy zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafimy doskonale pływać, prądy wsteczne są niewidocznym i śmiertelnym przeciwnikiem. Dbajmy o siebie i bliskich, śledźmy komunikaty ratowników i czekajmy na poprawę pogody, która według prognoz powinna stopniowo się stabilizować w nadchodzącym czasie.

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