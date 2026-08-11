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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte
Z powodu niesprzyjających warunków hydrologicznych, ratownicy podjęli decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu kąpieli. Bezpośrednią przyczyną wywieszenia czerwonych flag jest fala przekraczająca 70 cm oraz powstawanie niezwykle silnych i niebezpiecznych prądów wstecznych, które potrafią wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Sytuacja ta ma bezpośredni związek z silnym wiatrem północno-zachodnim, przed którym ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Oto pełna lista zamkniętych kąpielisk w Dąbkach:
- Dąbki Wschód – kąpielisko I: Czerwona flaga (fala powyżej 70 cm, silne prądy wsteczne).
- Dąbki Wschód – kąpielisko II: Czerwona flaga (fala powyżej 70 cm, silne prądy wsteczne).
- Dąbki Zachód – kąpielisko I: Czerwona flaga (fala powyżej 70 cm, silne prądy wsteczne).
- Dąbki Zachód – kąpielisko II: Czerwona flaga (fala powyżej 70 cm, silne prądy wsteczne).
Na wszystkich wymienionych plażach panują identyczne, trudne warunki: temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, woda w Bałtyku ma taką samą temperaturę (17°C), a wiatr wieje z prędkością dochodzącą do 7 m/s.
Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację
Dla osób obawiających się zakwitu toksycznych mikroorganizmów napływają dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 7 sierpnia, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem biologicznym i chemicznym. Dzisiejsze zamknięcie plaż wynika wyłącznie z niebezpiecznego falowania i prądów, a nie z przyczyn sanitarnych.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Obecna aura nie sprzyja plażowaniu w tradycyjnym wydaniu. Przy temperaturze powietrza i wody na poziomie 17°C oraz wietrze osiągającym 7 m/s, odczucie chłodu jest bardzo wyraźne, co potwierdzają prognozy o napływie rześkich mas powietrza z północy po przejściu frontu chłodnego. Należy bezwzględnie pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu nad Bałtykiem: czerwona flaga oznacza całkowity zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli ktoś czuje się pewnie w wodzie, ignorowanie poleceń ratowników i siły prądów wstecznych może skończyć się tragicznie. Warto dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, cierpliwie czekając na poprawę warunków.