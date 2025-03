Świetlisty wir rozświetlił nocne niebo. Niezwykłe zjawisko było widoczne w całej Polsce. "Ktoś jeszcze to widział?"

Co to było?

W piątek w godzinach popołudniowych policjanci ze Świnoujścia otrzymali zgłoszenie, z którego wstępnie wynikało, że wewnątrz budynku przebywał mężczyzna, który posiadał nóż i groził nim kobiecie. Na miejscu ustalono, że napastnikiem jest syn przetrzymywanej kobiety.

- Sprawca oprócz wypowiadania myśli samobójczych żądał w zamian za uwolnienie matki, przeprowadzenia rozmowy z prokuratorem oraz dwoma wskazanymi przez siebie z imienia i nazwiska funkcjonariuszami miejscowej jednostki policji - tłumaczy prok. Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - W trakcie negocjacji z obecnymi na miejscu policjantami mężczyzna trzymał przyłożony do szyi zakładniczki nóż kuchenny o długości ostrza 20 cm, a także groził jej pozbawieniem życia.

Ostatecznie, po półtoragodzinnych negocjacjach oraz stopniowym skracaniu dystansu do sprawcy, policjantom udało się zabrać mężczyźnie nóż i obezwładnić go.

- Pokrzywdzona kobieta, z ranami ciętymi, została przetransportowana do Szpitala Miejskiego w Świnoujściu, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy medycznej - dodaje prok. Łukasz Błogowski. - Napastnik, z uwagi na stan zdrowia w jakim się znajdował, został przetransportowany do Szpitala Szczecin-Zdroje w Szczecinie.

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczono m.in. nóż oraz inny niebezpieczny przedmiot, który posiadał sprawca. Przesłuchano również osoby będące bezpośrednimi świadkami zdarzenia, w tym również matkę napastnika.

- W dalszym toku śledztwa podejmowane będą wszystkie czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia - tłumaczy prok. Łukasz Błogowski. - Sprawca zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu, w celu ogłoszenia zarzutu dopiero wówczas, kiedy jego stan zdrowia pozwalał będzie na realizację z jego udziałem czynności procesowych.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie