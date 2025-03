i Autor: Grzegorz Kluczyński, YouTube / Stop Cham Szczecin Agresor w oplu próbował rozjechać aktywistę. "Przypomniałem sobie jak się jeździ na masce"

Przerażające nagranie

To, że wielu kierowcom brakuje kultury, nie jest żadną tajemnicą. Jednak to, co spotkało miejskiego aktywistę, który od lat walczy z nielegalnym parkowaniem, po prostu nie mieści się w głowie! Kierowca opla za wszelką cenę usiłował wjechać na podwórko, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu. Do tego stopnia, że omal nie doprowadził do tragedii. Nagranie trafiło do sieci i wywołało lawinę komentarzy.