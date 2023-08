Szymon Nieradka od lat walczy z dzikim parkowaniem w Szczecinie. Filmy, które publikuje w serwisie YouTube, cieszą się ogromną popularnością. Prowadzony przez niego kanał "Stop Cham Szczecin" śledzi ponad 10 tysięcy internautów. I chociaż spotyka się z ogromnym hejtem i przez wielu jest określany mianem "pierwszego donosiciela Szczecina", nie przejmuje się tym i robi swoje, by piesi mogli cieszyć się komfortowym poruszaniem się po mieście, a niezdyscyplinowani kierowcy nauczyli się szacunku do innych użytkowników ruchu.

W lipcu autor kanału "Stop Cham Szczecin" był gościem cyklu "Rzucam hasło" publikowanego na łamach SE.pl, gdzie mówił między innymi o swojej działalności i walce z dzikim parkowaniem w Szczecinie. Pod koniec sierpnia Szymon Nieradka był również bohaterem programu "Uwaga!" emitowanego na antenie TVN, gdzie zdradził dość ciekawy "patent" stosowany przez wielu kierowców. Okazuje się bowiem, że opłaca im się z premedytacją łamać przepisy związane z parkowaniem. Mianowicie, próbując uniknąć opłaty za postój, właściciele samochodów pozostawiają swoje pojazdy w miejscach, gdzie nie powinni tego robić, a jedyną konsekwencją jest często... stuzłotowy mandat, co jest niewielką kwotą w porównaniu z uczciwie wniesioną opłatą za postój czy karą za brak opłaty.

- Kierowca, który zaparkował w strefie płatnego parkowania na pięć dni i nie uiścił opłaty z automatu dostaje pięć opłat dodatkowych, czyli około 1500 zł. Kierowca, który zaparkował prawidłowo, za te pięć dni zapłacili 273 zł. Natomiast kierowca, który postanowił zignorować wysepki i zaparkować w poprzek chodnika, zapłaci mandat 100 zł. Oczywiście w najgorszym przypadku, o ile ktoś mu ten mandat w ogóle wystawi - tłumaczy pan Szymon w rozmowie z dziennikarzem "Uwagi".

Z przeprowadzonych badań wynika, że w Szczecinie każdego dnia dochodzi do około tysiąca przypadków złamania przepisów dotyczących parkowania, natomiast straż miejska przeprowadza około 100-150 interwencji dziennie. Oznacza to, że nie wszyscy nieprawidłowo parkujący mają "szansę" otrzymać mandat.

- Myślę, że szczecińscy kierowcy są kierowcami, którzy przede wszystkim myślą bardzo rozsądnie i parkują tak, żeby było to najbardziej ekonomiczne, a to, że ich przepisy zachęcają do tego, żeby parkować nielegalnie, bo tak jest taniej. No to oni rozsądnie parkują taniej - podsumowuje Szymon Nieradka w rozmowie z "Super Expressem".

Warto dodać, że wysokość kar za nieprawidłowe parkowanie nie zmieniła się w Polsce od około 20 lat.

