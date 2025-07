Cholera w Zachodniopomorskiem. Jak działają szpitale w Stargardzie i Szczecinie?

Cholera w Zachodniopomorskiem. Pacjentka w szpitalu, kwarantanna i dezynfekcja

Z powodu nasilonych objawów infekcji układu pokarmowego, pacjentka wymagała leczenia w szpitalu powiatowym w Stargardzie, następnie została przeniesiona do Oddziału Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. W dwukrotnym badaniu molekularnym wykryto bakterie przecinkowca cholery.

„Do pełnego potwierdzenia cholery konieczne jest wykrycie toksyny produkowanej przez te bakterie. Badania te są w toku, pacjentka jest skutecznie leczona, jej stan jest oceniany jako stabilny"

– informuje stargardzki sanepid.

W ramach działań prewencyjnych zastosowano izolację osoby chorej, 5-dniową kwarantannę domową osób z bliskiego kontaktu oraz nadzór epidemiologiczny osób z dalszego kontaktu. W ramach dochodzenia epidemiologicznego pobierane są próbki ze środowiska celem badania w kierunku przecinkowca cholery.

Czy grozi nam epidemia cholery? Sanepid uspokaja i zaleca ostrożność

Jak zapewniają służby sanitarne, chora przebywa w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Jest izolowana w warunkach szpitalnych, nie ma zagrożenia dla społeczeństwa. Pozostałe osoby nie muszą podejmować dodatkowych czynności.

Podejrzenie cholery na podstawie wystąpienia przypadku ciężkiej biegunki oraz dodatniego wyniku badania molekularnego, stanowią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wdrożenia działań profilaktycznych oraz dochodzenia epidemiologicznego.

Szpital w Stargardzie wstrzymuje przyjęcia i odwiedziny. Co ze szpitalem w Szczecinie?

Dyrekcja szpitala w Stargardzie podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów na oddział Chorób Wewnętrznych oraz czasowym wstrzymaniu odwiedzin u pacjentów tego oddziału. Do czasu uzyskania ostatecznych wyników badań, osoby objęte kwarantanną i nadzorem sanitarnym są zobowiązane do samoobserwacji stanu zdrowia i niezwłocznego kontaktu z lekarzem oraz inspekcją sanitarną w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

Szpital w Szczecinie, w którym obecnie przebywa pacjentka, funkcjonuje normalnie.

- W szpitalu nic się nie zmieniło. Mamy nowoczesny budynek z oddziałami zakaźnymi, który jest przystosowany do hospitalizacji osób z podejrzeniem czy potwierdzeniem chorób zakaźnym - informuje w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Tomasz Owsik-Kozłowski. - Pacjentką zajmują się zakaźnicy z wieloletnim doświadczeniem. Osoba z podejrzeniem choroby zakaźnej, na oddziale zakaźnym i pod opieką zakaźników nie jest niczym niecodziennym w naszym szpitalu.

Jak dodaje Tomasz Owsik-Kozłowski, obecność pacjentki nie wpływa na jakiekolwiek zasady w szpitalu.

- Nie ma nowych reguł, zasad, nakazów, zakazów czy obostrzeń. Szpital funkcjonuje absolutnie normalnie i nic w naszej działalności się nie zmienia - podkreśla rzecznik szpitala.

Co to jest cholera i jak się chronić?

Cholera jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez przecinkowca cholery (Vibrio cholerae). Istnieją cztery serogrupy przecinkowca cholery: O1, O139, serogrupy nie-O1 i nie-O139. Serogrupy O1 i O139 wytwarzają toksynę, które są odpowiedzialne za pandemie i epidemie. Pozostałe serogrupy wytwarzają inne czynniki, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Zakażenie przenosi się drogą pokarmową, głównie przez skażoną wodę i żywność. Okres wylęgania wynosi 3-5 dni. Główne objawy to bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka, osłabienie.

Cholera występuje epidemicznie w wielu krajach rozwijających się, ostatnie ogniska odnotowano na Haiti, w Ghanie, Meksyku i Jemenie. Od stycznia do listopada 2024 r. zgłoszono łącznie 733 956 przypadków, w tym 5162 zgony w 33 krajach wg WHO. Szacuje się, że na świecie występuje ok. 1,3–4 milionów przypadków, w tym 21-143 tys zgonów rocznie. W Europie, w ostatnich latach zgłaszano 12-51 przypadków cholery rocznie, wszystkie przypadki były powiązane z podróżą do rejonów tropikalnych.

