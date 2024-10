Miałeś niepokojące objawy? Zrezygnuj z oddawania krwi!

W ostatnim czasie przypadki zachorowań na wirusa zachodniego Nilu odnotowano m. in. we Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, na Węgrzech, we Włoszech, a także w Niemczech, a dokładniej w okolicach Berlina, Lipska, Diepholz i powiatów Oder Spree i Salzland. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zaapelowało więc do krwiodawców, którzy przebywali w rejonie podwyższonego ryzyka, by obserwowali swój stan zdrowia, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zrezygnowali z oddawania krwi.

Jak informuje RCKiK, krwiodawcy, którzy zgłoszą się do punktu z gorączką powyżej 37,4 stopni, będą dyskwalifikowane na okres 14 dni. W przypadku przebycia w niedawnym czasie infekcji o nieznanej etiologii, z gorączką i objawami neurologicznymi, dyskwalifikacja będzie dłuższa, bo aż na 120 dni. Dawcy powinni również poinformować lekarza czy w ostatnim czasie mieli kontakt z padłym ptactwem.

W przypadku, gdy w ciągu dwóch tygodni po oddaniu krwi, u dawcy wystąpi złe samopoczucie lub infekcja z gorączką, wysypką czy objawami podobnymi do grypy, należy niewzłocznie poinformować o tym RCKiK telefonicznie lub mailowo.

Jak poinformowała w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim" Anna Lipińska, zastępca dyrektora ds. medycznych RCKiK w Szczecinie, komunikat został wystosowany prewencyjnie, by osoby, u których wystąpiły niepokojące objawy, zrezygnowały z donacji.

Na szczęście dotychczas w Szczecinie i regionie nie potwierdzono żadnych ognisk wirusa zachodniego Nilu.

Wirus zachodniego Nilu - co to za choroba?

Do zakażenia wirusem zachodniego Nilu może dojść wskutek ukąszenia komara. W większości przypadków choroba przebiega bezobjawowo, jednak u części osób mogą pojawić się objawy podobne do grypy, które utrzymują się od 3 do 6 dni. Jest to m.in. gorączka, nudności, bóle głowy, pleców, stawów i mięśni, utrata apetytu, ból gardła i kaszel. W przypadku ich wystąpienia stosuje się głównie leczenie zmierzające do złagodzenia objawów. Nie ma też dostępnej szczepionki przeciwko tej chorobie.

