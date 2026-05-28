Był szary i nieciekawy, teraz przyciąga kolorami. Przystanek SKM w nowej odsłonie

Kolorowa metamorfoza przystanku

Murale powstały na dwóch wieżach windowych prowadzących na perony. Za realizację odpowiada warszawska firma Wallart, która wygrała przetarg, składając ofertę na 36 396 zł. Kolorowe kształty, dynamiczne linie i charakterystyczne akcenty – jak sylwetka portowego żurawia czy motyw pociągu – mają ożywić przestrzeń i stworzyć nową wizytówkę tej części miasta.

Kiedy powstał przystanek SKM na Łasztowni?

Przystanek Szczecin Łasztownia został uruchomiony 16 lipca 2024 roku. To całkowicie nowy obiekt, zbudowany od podstaw w ramach projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Perony o długości 130 metrów, windy, wiaty i dojścia od ulicy Heyki powstały na palach fundamentowych, co było konieczne ze względu na specyfikę terenu.

SKM – kręgosłup metropolii. Pełne uruchomienie pod koniec 2026 r.

Budowa SKM to jedna z największych inwestycji transportowych w regionie. Obejmuje modernizację i budowę infrastruktury na liniach 406, 273 i 351, a także stworzenie 40 przystanków i dostosowanie układu komunikacji autobusowej. Docelowo SKM ma stać się podstawowym środkiem transportu w aglomeracji, łącząc Police, Goleniów, Stargard, Gryfino i Szczecin. Pełne uruchomienie systemu planowane jest pod koniec 2026 roku.

Dlaczego powstał mural?

Murale to element pilotażowego projektu, który ma pokazać, jak sztuka może odmieniać przestrzeń publiczną i nadawać charakter nowoczesnej infrastrukturze. Celem było nie tylko upiększenie betonowych szybów windowych, ale także stworzenie wizualnej wizytówki Łasztowni – miejsca, które dynamicznie się rozwija i przyciąga coraz więcej mieszkańców oraz turystów. Zamawiający wymagał, by projekt był kolorowy i nawiązywał do zintegrowanej mobilności, kolei oraz tożsamości regionalnej.

Łasztownia i Kępa Parnicka – nowe serce Szczecina

Łasztownia i sąsiednia Kępa Parnicka to dziś jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów miasta. Powstają tu nowe budynki mieszkalne i usługowe, a przestrzeń nadrzeczna zmienia się w atrakcyjną strefę rekreacji i kultury. Przystanek SKM ma obsługiwać właśnie tę nową, rosnącą dzielnicę, która w przyszłości może stać się jednym z głównych centrów życia miejskiego.

Murale także na innych przystankach? To możliwe!

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego już wcześniej zapowiadało, że murale mogą pojawić się również na innych przystankach SKM. Kolorowe grafiki mogłyby ozdobić mało estetyczne szyby windowe i nawiązywać tematycznie do charakteru poszczególnych dzielnic – od portowego Międzyodrza po zielone Prawobrzeże. To szansa, by cała sieć SKM stała się nie tylko środkiem transportu, ale także miejską galerią sztuki.

To nie pierwszy raz! SKM już wcześniej postawiła na sztukę

Murale na Łasztowni nie są pierwszym artystycznym akcentem w infrastrukturze SKM. Wcześniej kolorowa grafika pojawiła się w tunelu na stacji Szczecin Podjuchy, gdzie ściany ozdobiono dużym, nowoczesnym muralem nawiązującym do historii i charakteru dzielnicy. Tamten projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców — i właśnie on stał się jednym z impulsów do kontynuowania artystycznych działań na kolejnych przystankach.

