Na to zjawisko czeka się latami, a nawet... dekadami! Słońce nad Polską dosłownie zniknie!

Czym właściwie jest zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca to zjawisko, które powstaje, gdy Księżyc w nowiu przechodzi między Ziemią a Słońcem, zasłaniając jego tarczę całkowicie lub częściowo. W efekcie światło słoneczne dociera do nas słabiej, a niebo przybiera nietypową, chłodną barwę.

Dlaczego to zjawisko jest tak rzadkie?

Aby doszło do zaćmienia, trzy ciała niebieskie muszą ustawić się w jednej linii – a to zdarza się stosunkowo rzadko, bo orbita Księżyca jest nachylona względem orbity Ziemi. Dlatego większość nowiów mija nas „bokiem”, bez efektu zaćmienia. Całkowite zaćmienia w Europie zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat.

Kiedy dokładnie zobaczymy zaćmienie?

Zjawisko nastąpi w środę, 12 sierpnia 2026 roku, tuż przed zachodem Słońca.

Początek: ok. 19:10–19:20

Maksimum: ok. 20:00–20:20

Koniec: tuż po zachodzie Słońca (w zależności od miasta)

Przykładowe godziny:

Warszawa: początek 19:14, maksimum 20:02

Wrocław: początek 19:17, maksimum 20:09

Jak głębokie będzie zaćmienie w Polsce?

W całym kraju zobaczymy bardzo głębokie zaćmienie częściowe, ale jego intensywność zależy od regionu:

Zachód (Szczecin, Wrocław): 85–87 proc. zakrycia

Centrum (Warszawa, Łódź): ok. 80–82 proc.

Południowy wschód: 40–60 proc.

To będzie najlepsze zaćmienie widoczne z Polski od 1999 roku.

Gdzie zaćmienie będzie całkowite?

Pas całkowitości przejdzie przez:

Grenlandię

Islandię (najdłuższa faza: 2 min 18 s)

Hiszpanię (m.in. Burgos, León, Saragossa, Majorka, Ibiza)

Północno-wschodnią Portugalię

To właśnie tam Słońce zniknie w 100 proc., a dzień zamieni się w noc.

Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie?

Nigdy nie patrzymy na Słońce gołym okiem – nawet podczas głębokiego zaćmienia!

Używaj:

okularów z certyfikowanym filtrem słonecznym,

folii ND5 / Baader AstroSolar,

teleskopów i lornetek z profesjonalnymi filtrami.

Nie używaj:

okularów przeciwsłonecznych,

płyt CD,

przydymionego szkła,

klisz fotograficznych.

Najlepsze miejsce obserwacji?

Z odsłoniętym widokiem na zachodni horyzont, z dala od bloków i drzew.

Kiedy kolejne zaćmienia Słońca?

Sierpniowe zaćmienie 2026 roku rozpoczyna wyjątkową serię trzech lat z rzędu:

12 sierpnia 2026 – głębokie częściowe w Polsce, całkowite w Hiszpanii i Islandii

2 sierpnia 2027 – jedno z najdłuższych całkowitych zaćmień XXI wieku (6 min 20 s)

26 stycznia 2028 – obrączkowe zaćmienie („pierścień ognia”)

A kolejne całkowite zaćmienie widoczne z Polski? Dopiero... w 2135 roku.

