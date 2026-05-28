Na to zjawisko czeka się latami, a nawet... dekadami! Słońce nad Polską dosłownie zniknie!

Spis treści
Czym właściwie jest zaćmienie Słońca?
Zaćmienie Słońca to zjawisko, które powstaje, gdy Księżyc w nowiu przechodzi między Ziemią a Słońcem, zasłaniając jego tarczę całkowicie lub częściowo. W efekcie światło słoneczne dociera do nas słabiej, a niebo przybiera nietypową, chłodną barwę.
Dlaczego to zjawisko jest tak rzadkie?
Aby doszło do zaćmienia, trzy ciała niebieskie muszą ustawić się w jednej linii – a to zdarza się stosunkowo rzadko, bo orbita Księżyca jest nachylona względem orbity Ziemi. Dlatego większość nowiów mija nas „bokiem”, bez efektu zaćmienia. Całkowite zaćmienia w Europie zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat.
Kiedy dokładnie zobaczymy zaćmienie?
Zjawisko nastąpi w środę, 12 sierpnia 2026 roku, tuż przed zachodem Słońca.
- Początek: ok. 19:10–19:20
- Maksimum: ok. 20:00–20:20
- Koniec: tuż po zachodzie Słońca (w zależności od miasta)
Przykładowe godziny:
- Warszawa: początek 19:14, maksimum 20:02
- Wrocław: początek 19:17, maksimum 20:09
Jak głębokie będzie zaćmienie w Polsce?
W całym kraju zobaczymy bardzo głębokie zaćmienie częściowe, ale jego intensywność zależy od regionu:
- Zachód (Szczecin, Wrocław): 85–87 proc. zakrycia
- Centrum (Warszawa, Łódź): ok. 80–82 proc.
- Południowy wschód: 40–60 proc.
To będzie najlepsze zaćmienie widoczne z Polski od 1999 roku.
Gdzie zaćmienie będzie całkowite?
Pas całkowitości przejdzie przez:
- Grenlandię
- Islandię (najdłuższa faza: 2 min 18 s)
- Hiszpanię (m.in. Burgos, León, Saragossa, Majorka, Ibiza)
- Północno-wschodnią Portugalię
To właśnie tam Słońce zniknie w 100 proc., a dzień zamieni się w noc.
Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie?
Nigdy nie patrzymy na Słońce gołym okiem – nawet podczas głębokiego zaćmienia!
Używaj:
- okularów z certyfikowanym filtrem słonecznym,
- folii ND5 / Baader AstroSolar,
- teleskopów i lornetek z profesjonalnymi filtrami.
Nie używaj:
- okularów przeciwsłonecznych,
- płyt CD,
- przydymionego szkła,
- klisz fotograficznych.
Najlepsze miejsce obserwacji?
Z odsłoniętym widokiem na zachodni horyzont, z dala od bloków i drzew.
Kiedy kolejne zaćmienia Słońca?
Sierpniowe zaćmienie 2026 roku rozpoczyna wyjątkową serię trzech lat z rzędu:
- 12 sierpnia 2026 – głębokie częściowe w Polsce, całkowite w Hiszpanii i Islandii
- 2 sierpnia 2027 – jedno z najdłuższych całkowitych zaćmień XXI wieku (6 min 20 s)
- 26 stycznia 2028 – obrączkowe zaćmienie („pierścień ognia”)
A kolejne całkowite zaćmienie widoczne z Polski? Dopiero... w 2135 roku.