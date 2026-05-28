Na to zjawisko czeka się latami, a nawet... dekadami! Słońce nad Polską dosłownie zniknie!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-05-28 9:06

Niebo nad Polską zmieni się nie do poznania! Księżyc zasłoni nawet 85 proc. tarczy Słońca, tworząc jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych ostatnich lat. Choć nie zobaczymy pełnej fazy, to głębokie zaćmienie częściowe będzie absolutnym hitem nadchodzącego lata. Kiedy będziemy mogli zobaczyć to spektakularne zjawisko i gdzie najlepiej je obserwować?

Zaćmienie Słońca

i

Autor: Shutterstock

Czym właściwie jest zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca to zjawisko, które powstaje, gdy Księżyc w nowiu przechodzi między Ziemią a Słońcem, zasłaniając jego tarczę całkowicie lub częściowo. W efekcie światło słoneczne dociera do nas słabiej, a niebo przybiera nietypową, chłodną barwę.

Dlaczego to zjawisko jest tak rzadkie?

Aby doszło do zaćmienia, trzy ciała niebieskie muszą ustawić się w jednej linii – a to zdarza się stosunkowo rzadko, bo orbita Księżyca jest nachylona względem orbity Ziemi. Dlatego większość nowiów mija nas „bokiem”, bez efektu zaćmienia. Całkowite zaćmienia w Europie zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat.

Kiedy dokładnie zobaczymy zaćmienie?

Zjawisko nastąpi w środę, 12 sierpnia 2026 roku, tuż przed zachodem Słońca.

  • Początek: ok. 19:10–19:20
  • Maksimum: ok. 20:00–20:20
  • Koniec: tuż po zachodzie Słońca (w zależności od miasta)

Przykładowe godziny:

  • Warszawa: początek 19:14, maksimum 20:02
  • Wrocław: początek 19:17, maksimum 20:09

Polecany artykuł:

Taka pełnia pojawia się raz na "ruski rok". Kiedy zobaczymy Niebieski Księżyc?

Jak głębokie będzie zaćmienie w Polsce?

W całym kraju zobaczymy bardzo głębokie zaćmienie częściowe, ale jego intensywność zależy od regionu:

  • Zachód (Szczecin, Wrocław): 85–87 proc. zakrycia
  • Centrum (Warszawa, Łódź): ok. 80–82 proc.
  • Południowy wschód: 40–60 proc.

To będzie najlepsze zaćmienie widoczne z Polski od 1999 roku.

Gdzie zaćmienie będzie całkowite?

Pas całkowitości przejdzie przez:

  • Grenlandię
  • Islandię (najdłuższa faza: 2 min 18 s)
  • Hiszpanię (m.in. Burgos, León, Saragossa, Majorka, Ibiza)
  • Północno-wschodnią Portugalię

To właśnie tam Słońce zniknie w 100 proc., a dzień zamieni się w noc.

Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie?

Nigdy nie patrzymy na Słońce gołym okiem – nawet podczas głębokiego zaćmienia!

Używaj:

  • okularów z certyfikowanym filtrem słonecznym,
  • folii ND5 / Baader AstroSolar,
  • teleskopów i lornetek z profesjonalnymi filtrami.

Nie używaj:

  • okularów przeciwsłonecznych,
  • płyt CD,
  • przydymionego szkła,
  • klisz fotograficznych.

Najlepsze miejsce obserwacji?

Z odsłoniętym widokiem na zachodni horyzont, z dala od bloków i drzew.

Kiedy kolejne zaćmienia Słońca?

Sierpniowe zaćmienie 2026 roku rozpoczyna wyjątkową serię trzech lat z rzędu:

  • 12 sierpnia 2026 – głębokie częściowe w Polsce, całkowite w Hiszpanii i Islandii
  • 2 sierpnia 2027 – jedno z najdłuższych całkowitych zaćmień XXI wieku (6 min 20 s)
  • 26 stycznia 2028 – obrączkowe zaćmienie („pierścień ognia”)

A kolejne całkowite zaćmienie widoczne z Polski? Dopiero... w 2135 roku.

Zaćmienie Słońca w Gdańsku
Galeria zdjęć 26
QUIZ: Układ Słoneczny. Ile wiesz o planetach?
Pytanie 1 z 15
Wenus obraca się w kierunku przeciwnym do większości planet
Zaćmienie słońca 2022. Tłumy warszawiaków pod obserwatorium astronomicznym UW
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAĆMIENIE SŁOŃCA
SŁOŃCE
OBSERWACJA NIEBA
JAK OGLĄDAĆ ZAĆMIENIE SŁOŃCA?
ZJAWISKO ASTRONOMICZNE