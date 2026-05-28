Kryzys w Niemczech uderzy w Polaków. Zagrożone setki tysięcy miejsc pracy. „Sytuacja jest dramatyczna”

Niemcy ostrzegają: „Sytuacja jest dramatyczna”

W branży metalowej i elektrotechnicznej w Niemczech dzieje się coś, czego nie widziano od lat - alarmuje "Bild". Prezes Gesamtmetall, Udo Dinglreiter, alarmuje, że od 2019 roku sektor stracił już 300 tys. miejsc pracy, a to może być dopiero początek. Teraz zagrożonych jest kolejne 300 tys. etatów – ostrzegł w rozmowie z „Handelsblatt”.

To oznaczałoby, że zatrudnienie w tej kluczowej gałęzi gospodarki spadnie poniżej poziomu najgorszych lat po zjednoczeniu Niemiec. Przemysł metalowy i elektrotechniczny to fundament niemieckiej gospodarki – jeśli on się chwieje, wstrząsy odczuje cały rynek pracy.

Chińska konkurencja i presja na niemiecki przemysł

Niemieccy przedsiębiorcy wskazują na rosnącą presję ze strony Chin. Inwestycje z Państwa Środka w Europie rosną, ale – jak podkreśla Gesamtmetall – omijają Niemcy, trafiając do krajów o niższych kosztach. To tam powstają nowe zakłady, a niemiecki przemysł traci konkurencyjność.

Maszynowcy apelują do minister gospodarki Kathariny Reiche o twarde stanowisko wobec Chin. Padają mocne słowa:

„400 tys. miejsc pracy już zniknęło. Niemcy są w centrum drugiego chińskiego szoku”

– ostrzegają przedstawiciele branży.

Polacy na niemieckim rynku pracy. Kto jest najbardziej narażony?

Według najnowszych danych niemieckiego urzędu statystycznego Destatis oraz Eurostatu, w Niemczech pracuje obecnie blisko 900 tys. Polaków, a szacunki uwzględniające pracę sezonową, samozatrudnienie i dojazdy transgraniczne mówią nawet o 1,5–2 milionach osób.

To czyni Polaków największą grupą obcokrajowców na niemieckim rynku pracy. Najwięcej z nich pracuje w:

produkcji i fabrykach,

logistyce i transporcie,

budownictwie,

opiece i usługach.

To właśnie te sektory najmocniej odczują kryzys w przemyśle – a więc również Polacy znajdą się w grupie największego ryzyka.

Pracownicy przygraniczni także mogą stracić zatrudnienie

W Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Saksonii tysiące Polaków codziennie przekracza granicę, by pracować w magazynach, zakładach produkcyjnych i firmach logistycznych. Jeśli niemieckie firmy zaczną ciąć koszty, pracownicy transgraniczni mogą być jednymi z pierwszych, którzy odczują skutki kryzysu.

Eksperci: to może być dopiero początek

Niemcy od lat zmagają się z wysokimi kosztami energii, brakiem inwestycji i odpływem produkcji do tańszych krajów. Teraz kryzys w branży metalowej i elektrotechnicznej może stać się sygnałem ostrzegawczym dla całej gospodarki.

A jeśli niemiecki rynek pracy zacznie się kurczyć, Polacy – największa grupa pracowników z zagranicy – odczują to wyjątkowo mocno.

