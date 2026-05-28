Pogoda w Szczecinie przyniesie dużą zmianę. Weekend zacznie się ciepło, ale potem spadnie deszcz

Pogoda w Szczecinie: 29-31 maja

Nadchodzący weekend w Szczecinie upłynie pod znakiem dynamicznych zmian w pogodzie. Mieszkańcy mogą spodziewać się zarówno bardzo wysokiej temperatury i słońca, jak i opadów deszczu oraz ochłodzenia. Każdy dzień przyniesie nieco inną aurę, dlatego warto śledzić prognozy na bieżąco.

Ciepły i pogodny początek weekendu

Piątek zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 24 stopni Celsjusza. Niebo będzie w większości pochmurne, ale szansa na opady jest minimalna. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s. Noc z piątku na sobotę będzie jednak wyraźnie chłodniejsza – temperatura spadnie do około 7°C.

Sobota z deszczem i nieco niższą temperaturą

W sobotę pogoda wyraźnie się zmieni. Niebo nad miastem zasnują chmury, z których okresami będzie padać słaby deszcz. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa i wyniesie maksymalnie 22°C. Zmienią się także warunki w nocy, która okaże się znacznie cieplejsza od poprzedniej – słupki rtęci nie spadną poniżej 13 stopni. Wiatr w sobotę nieco przybierze na sile, osiągając w porywach prędkość około 4 m/s.

Słoneczna i spokojna niedziela na zakończenie

Ostatni dzień weekendu przyniesie zdecydowaną poprawę aury. Niedziela w Szczecinie będzie pogodna, z niewielkim zachmurzeniem i bez opadów. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie z soboty i wyniesie około 22°C. Wiatr ponownie osłabnie do około 3 m/s. Po ciepłym dniu nadejdzie chłodniejsza noc z temperaturą w okolicach 10 stopni Celsjusza.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Zmienna pogoda zachęca do elastycznego planowania wolnego czasu. Ciepły piątek to doskonała okazja do spędzenia popołudnia na świeżym powietrzu i skorzystania z wysokiej temperatury. Deszczowa sobota może być z kolei dobrym momentem na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Pogodna niedziela ponownie stworzy świetne warunki do dłuższego spaceru lub aktywnego wypoczynku w miejskich parkach i terenach zielonych.

Dane pogodowe: OpenWeather