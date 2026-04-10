Tak ma zmienić się wyspa w centrum Szczecina. Inwestycje za 200 milionów

Nowy kręgosłup komunikacyjny wyspy

Dziś na Kępę Parnicką prowadzi tylko jedna droga – przez most od strony ul. Energetyków. To zdecydowanie za mało, zwłaszcza że na wyspie powstają ogromne inwestycje mieszkaniowe. W przyszłości może tu zamieszkać nawet 10 tysięcy osób.

Dlatego miasto planuje zupełnie nowy ciąg komunikacyjny, który połączy ul. Energetyków z ul. Kolumba. Trasa pobiegnie ulicami Celną i Heyki, a dalej – nowym mostem przez Odrę Zachodnią, łącząc Wyspę Zieloną z ul. Zapadłą.

Powstanie również nowa kładka pieszo-rowerowa prowadząca wprost z Dworca Głównego na Kępę Parnicką. Dokładniej kładki będą dwie i będą łączyć się w jedną przeprawę na Wyspie Przymoście. Jedna o długości ok. 50 m, druga – aż 112 metrów. Ta dłuższa ma pełnić funkcję ciągu pieszo-jezdnego z zielenią.

– Plan modernizacji zakłada budowę nowego pieszo-rowerowego połączenia Dworca PKP z Kępą Parnicką - tłumaczył prezes Szczecińskich Inwestycji Miejskich Radosław Tumielewicz. - To będą dwie kładki, z czego jedna – 112-metrowa – będzie ciągiem pieszo-jezdnym z elementami zieleni.

Trzy etapy drogowej rewolucji

Dokumentacja projektowa została podzielona na trzy części:

Przebudowa ul. Heyki - najbardziej zaawansowany etap. Prace projektowe mają zakończyć się już wkrótce. Koszt: ok. 25 mln zł. Budowa nowej drogi na Wyspie Zielonej i most nad Odrą Zachodnią - to największy wydatek – szacowany na 112 mln zł. Kładka pieszo-rowerowa między ul. Wiatru od Morza i dworcem - koszt kładki: ok. 46 mln zł.

Łącznie cała inwestycja to prawie 200 mln zł.

Deweloperzy dorzucą się do budowy dróg

Miasto po raz pierwszy na taką skalę sięga po współfinansowanie od prywatnych inwestorów. Podpisano już umowy na 9,7 mln zł, a kolejne są negocjowane.

– Z dwoma podmiotami umowy są już podpisane, z trzecim trwają negocjacje. Będziemy jeszcze podpisywać umowę z czwartym - tłumaczyła zastępczyni prezydenta Anna Szotkowska. – Osobną kwestią pozostaje zaangażowanie podmiotu z Wyspy Zielonej.

Kiedy powstaną nowe drogi i mosty?

Prace projektowe mają zakończyć się do końca stycznia przyszłego roku. Potem ruszą przetargi i budowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Kępa Parnicka będzie miała dwa mosty (nowy na Odrze i istniejący na Kanale Zielonym), kładkę przez Odrę i zupełnie nowy układ drogowy. Wyspa zyska bezpośrednie połączenie z Dworcem Głównym, a mieszkańcy bardziej wygodny dojazd do nowych osiedli.

To największa przebudowa komunikacyjna w tej części miasta od dekad. A jednocześnie – warunek konieczny, by wyspa mogła stać się bardziej dostępna komunikacyjnie.

