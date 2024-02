Był poszukiwany od dłuższego czasu. 34-latek schował się w tapczanie

Zrobił to przy autobusie i został "gwiazdą internetu". Przyszła po niego policja

34-letni szczecinianin był poszukiwany do odbycia kary ponad 10 miesięcy pozbawienia wolności, jednak za wszelką cenę próbował tego uniknąć, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości. Szczecińscy wywiadowcy, dzięki skrupulatnie prowadzonym czynnościom, ustalili miejsce ukrywania się mężczyzny.

Jak informuje policja, funkcjonariusze udali się do mieszkania domniemanej partnerki poszukiwanego, gdzie w pokoju zatrzymali kompletnie zaskoczonego wizytą policjantów szczecinianina. Wcześniej mężczyzna ukrył się w schowku kanapy.

34-latek od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i unikał do tej pory kontaktów z policją. Był poszukiwany dwiema podstawami poszukiwawczymi. Mężczyzna trafił już do aresztu, by tam odbyć zasądzoną karę.

