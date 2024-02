Poczęstowali ich papierosem, a ci zgotowali im piekło. Dramat w centrum miasta

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 06.02.2024? To prawdziwa fortuna!

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego na dwóch pokrzywdzonych, do którego doszło 20 września 2023 r. na al. Wojska Polskiego. Jeden z podejrzanych o dokonanie tego czynu wspólnie z innymi ustalonymi osobami, wkrótce zasiądzie na ławie oskarżonych.

- Jak ustalono, pokrzywdzeni we wczesnych godzinach rannych wracali do domów - informuje prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Po drodze poczęstowali papierosem i rozmawiali z przygodnie poznanymi trzema mężczyznami. Znajdując się w jednej z bram mieszczących się przy al. Wojska Polskiego zostali zaatakowani przez owych mężczyzn. Obaj zostali przewróceni na ziemię. Sprawcy kopali ich po całym ciele, a następnie zażądali wydania telefonu, portfela, papierosa elektronicznego oraz części garderoby w tym butów. Sprawcy porzucili część przedmiotów i uciekli z miejsca zdarzenia. Obaj pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa odnieśli obrażenia skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała na okres poniżej dni 7.

Pokrzywdzeni po chwili zawiadomili o zdarzeniu napotkany patrol policji. Jednego ze sprawców udało się zatrzymać. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu czynu. Jak się okazało, był już wcześniej karany.

W wyniku działań policji, udało się również ustalić pozostałych sprawców rozboju.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że mężczyzna wkrótce stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Za zarzucane mu przestępstwo rozboju grozi mu od dwóch do dwunastu lat za więziennym murem.

