i Autor: Bru-nO / CC0 / pixabay.com Ktoś strzelał w okno z wiatrówki. "Snajperowi" nie spodobał się baner wyborczy?

Chwile grozy

Ktoś strzelał w okno z wiatrówki. "Snajperowi" nie spodobał się baner wyborczy?

Do niepokojącego incydentu doszło w nocy z soboty na niedzielę (19-20 kwietnia) na jednym z osiedli w Szczecinie. Nieustalona osoba strzelała tam z wiatrówki do okien mieszkania w bloku. Na balkonie lokalu wisiał baner Karola Nawrockiego, co według lokatorki mogło być przyczyną ataku.