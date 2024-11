Kumulacja rośnie. Ile można wygrać w Eurojackpot 08.11.2024? To niewyobrażalna fortuna!

- Podstawa pod taflę już jest, hala chroniąca przed deszczem i śniegiem lada moment wzniesie się przed Netto Arenę, wszystko po to, aby już w przyszłym tygodniu rozpocząć mrożenie tafli lodowiska - tłumaczy Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Powierzchnia tafli lodowiska to około 1000 metrów kwadratowych. Jednorazowo zmieści się na niej około 130 osób. Żeby ją przygotować, na plac przy hali zwieziono około 350 ton piachu. Jednorazowo na lodowisku będzie mogło ślizgać się 130 osób.

i Autor: ŻSTW Budowa lodowiska przy Netto Arenie

Poza samym lodowiskiem przygotowywane jest również całe zaplecze. Lodowisko będzie wyposażone w wypożyczalnię łyżew oraz szatnię, w ofercie będą także pingwinki służące ze pomoc przy nauce jazdy.

- Dla wygody klientów ślizgawka zostanie wyposażona w elektroniczny pomiar czasu, co oznacza, że korzystający z lodowiska będą mogli wykorzystać swój czas co do minuty, a i w dowolnym momencie zrobić sobie przerwę, chociażby na kawę lub gorącą czekoladę, które będzie można kupić w punkcie gastronomicznym - dodaje Celina Wołosz.

Lodowisko zostanie otwarte 22 listopada i będzie czynne przez siedem dni w tygodniu.

- W sprzedaży dostępne będą bilety jednorazowe, grupowe oraz karnety. Jednorazowe wejściówki będą obowiązywać przez 60 minut - tłumaczy rzeczniczka ŻSTW. - Decydując się na karnety lub bilety rodzinne zapłacimy mniej.

W tygodniu tafla będzie mogła zostać wynajęta przez firmy, instytucje i osoby prywatne. Lodowisko będzie można zarezerwować także na imprezę integracyjną, okolicznościową czy wyjść z klasą na alternatywne lekcje WF.

i Autor: ŻSTW Budowa lodowiska przy Netto Arenie

Sonda Umiesz jeździć na łyżwach? Tak Nie Uczę się