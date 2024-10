Co stało się z Beatą Klimek?

"Garden of Lights" to plenerowa wystawa, która cieszy się ogromną popularnością zarówno w Polsce jak również innych krajach Europy. Świetlne instalacje można podziwiać m.in. w Warszawie, Krakowie i Gdyni, a także w Pradze, Rydze, Budapeszcie, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Każda z wystaw poświęcona jest innej bajce.

"Garden of Lights" w Szczecinie

Od 25 października działa również szczeciński "ogród świateł", w którym możemy przenieść się do bajkowej krainy Królewny Śnieżki. Na Arkonce znajdziemy kolorowe sceny prosto z bajki, instalacje świetlne wśród drzew, mieniące się tysiącami świateł tunele i pola świateł. Towarzyszy im również wyjątkowa oprawa dźwiękowa.

Największe zainteresowanie wystawa budzi oczywiście wśród najmłodszych, jednak spektakularne iluminacje sprawiają, że każdy, niezależnie od wieku, może poczuć się jak w bajce, a także cofnąć się do beztroskich czasów dzieciństwa.

"Garden of Lights" to również ulubione miejsce miłośników selfie. Nie brakuje tutaj miejsc, gdzie można zrobić sobie niecodzienne zdjęcie w pięknej scenerii, którym można pochwalić się znajomym w mediach społecznościowych.

To już druga edycja "Garden oF Lights" w Szczecinie. W ubiegłym roku tematem przewodnim był Piotruś Pan. Wystawę na Arkonce będzie można podziwiać do 2 marca 2025 roku.