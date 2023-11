Kochasz Polskę? W tym quizie musisz mieć minimum 12/15. Pytanie nr 5 to pułapka

"Garden of Lights" to plenerowa wystawa, która cieszy się ogromną popularnością zarówno w Polsce jak również innych krajach Europy. Świetlne instalacje można podziwiać m.in. w Warszawie, Krakowie i Gdyni, a także w Belgradzie, Budapeszcie, Bukareszcie i Rydze. Każda z wystaw poświęcona jest innej bajce. Od 3 listopada działa również szczeciński "ogród świateł", w którym możemy przenieść się do bajkowej krainy Nibylandii znanej z historii o Piotrusiu Panu.

Wystawa Garden of Lights w Szczecinie

Na wystawie znajdziemy kolorowe sceny prosto z bajki, instalacje świetlne wśród drzew, mieniące się tysiącami świateł tunele, multimedialne fontanny, pola świateł oraz interaktywne instalacje. Towarzyszy im również wyjątkowa oprawa dźwiękowa. Wystawa cieszy się największym zainteresowaniem wśród najmłodszych, jednak spektakularne iluminacje sprawiają, że każdy, niezależnie od wieku, może poczuć się jak w bajce.

"Garden of Lights" to również ulubione miejsce miłośników selfie. Nie brakuje tutaj miejsc, gdzie można zrobić sobie niecodzienne zdjęcie, którym można pochwalić się znajomym na Instagramie.

Wystawa na Arkonce będzie dostępna do 25 lutego 2024 r. Można ją odwiedzać codziennie w godzinach popołudniowych.