Bójka w centrum miasta. W ruch miał pójść nóż! 23-latek zmarł w szpitalu

Tragedia w Szczecinku. 23-latek zmarł po bójce! Co się stało w centrum miasta?

Jak poinformowała w rozmowie z PAP asp. Anna Matys, "lekarzom nie udało się uratować życia 23-latka, który trafił do szpitala w nocy z soboty na niedzielę po bójce w centrum Szczecinka". - Mężczyzna zmarł – poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Do bójki doszło w nocy z soboty na niedzielę (8/9 listopada) w centrum Szczecinka, niedaleko szpitala. Nie wiadomo, ile osób brało w niej udział. Jak przekazała dziennikarzom PAP w niedzielę (9 listopada) asp. Anna Matys, do szpitala trafiły trzy osoby, w tym 23-letni mieszkaniec Szczecinka. Młody mężczyzna prawdopodobnie został ugodzony nożem. Niestety, 23-latek zmarł w szpitalu. - Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły szpital – powiedziała policjantka.

Brutalna bójka w Szczecinku. Śledztwo w toku

Szczecinecka policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury, aby ustalić okoliczności zdarzenia i jaką rolę pełnili w nim poszczególni jego uczestnicy. Jak ustaliła PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób. Policja aktualnie nie informuje o zatrzymaniach i zarzutach.

