Ciało mężczyzny w bloku na Pomorzanach. Prokuratura potwierdza: to było zabójstwo

Grzegorz Kluczyński
2025-11-07 7:40

Do makabrycznego zdarzenia doszło kilka dni temu na szczecińskich Pomorzanach. W bloku przy ulicy Boryny znaleziono ciało mężczyzny. Policja i prokuratura prowadzą intensywne śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragicznej śmierci. Wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do zabójstwa. Mieszkańcy są wstrząśnięci, a śledczy nie wykluczają żadnej wersji wydarzeń. Co naprawdę wydarzyło się na Pomorzanach?

Tajemnicza śmierć mężczyzny w Szczecinie. Prokuratura wszczyna śledztwo

We wtorek, 4 listopada, w jednym z bloków przy ulicy Boryny w Szczecinie odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczano ślady i przesłuchiwano świadków. Sprawa jest bardzo delikatna, a śledczy nie chcą zdradzać szczegółów. Wszystko wskazuje jednak, że doszło do zabójstwa, co potwierdza prokuratura.

– Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa mężczyzny, do którego doszło w dniu 4 listopada – powiedziała w rozmowie z Radiem ESKA prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Więcej informacji w tej sprawie nie udzielamy na ten moment z uwagi na dobro postępowania.

Czy za zabójstwem stoi żona?

Mieszkańcy szczecińskich Pomorzan, w rozmowach między sobą, spekulują na temat przyczyn śmierci mężczyzny. Niektórzy sugerują, że za zabójstwem może stać żona ofiary. Prokuratura na razie nie potwierdza tych doniesień, podkreślając, że śledztwo jest w toku i żadna wersja nie została wykluczona.

