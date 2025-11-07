Spis treści
Tajemnicza śmierć mężczyzny w Szczecinie. Prokuratura wszczyna śledztwo
We wtorek, 4 listopada, w jednym z bloków przy ulicy Boryny w Szczecinie odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczano ślady i przesłuchiwano świadków. Sprawa jest bardzo delikatna, a śledczy nie chcą zdradzać szczegółów. Wszystko wskazuje jednak, że doszło do zabójstwa, co potwierdza prokuratura.
– Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa mężczyzny, do którego doszło w dniu 4 listopada – powiedziała w rozmowie z Radiem ESKA prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Więcej informacji w tej sprawie nie udzielamy na ten moment z uwagi na dobro postępowania.
Czy za zabójstwem stoi żona?
Mieszkańcy szczecińskich Pomorzan, w rozmowach między sobą, spekulują na temat przyczyn śmierci mężczyzny. Niektórzy sugerują, że za zabójstwem może stać żona ofiary. Prokuratura na razie nie potwierdza tych doniesień, podkreślając, że śledztwo jest w toku i żadna wersja nie została wykluczona.