Bilety PKP droższe w złotówkach. Niemcy płacą mniej za ten sam bilet

Duża różnica cen między PKP i DB

Temat dotyczący różnicy cen tych samych produktów w Polsce i Niemczech powraca jak bumerang. Zazwyczaj panuje przekonanie, że ceny u naszego zachodniego sąsiada są wyższe niż w Polsce, chociaż zdarzają się liczne wyjątki od tej, dość stereotypowej reguły. Kilka lat temu ogromną popularnością cieszył się niemiecki cukier, który był dużo tańszy od polskiego. Niedawno pisaliśmy również o popularnych lodach, za które w Niemczech zapłacimy dużo mniej niż w polskich supermarketach. Do tej listy można również dopisać... bilety kolejowe. Okazuje się, że podróż do Berlina może być zdecydowanie tańsza, gdy zamiast na stronie internetowej PKP Intercity, bilety zamówimy w serwisie Deutsche Bahn.

Na dużą różnicę cen biletów na ten sam przejazd zwrócili uwagę sami pasażerowie. I nie chodzi wcale o niewielkie różnice, które najczęściej wynikają z wahań kursu walut, lecz o zupełnie inne stawki, oferowane przez PKP Intercity i Deutsche Bahn. Bilety zakupione za pośrednictwem niemieckiego przewoźnika były w tym przypadku zdecydowanie tańsze, bo o ponad połowę.

"Znajomy właśnie kupował 4 bilety pociągowe do Berlina, dla dwóch dorosłych i dwójki dzieci. W dwie strony. Cena na stronie PKP: 1860 zł. Cena na stronie Deutsche Bahn: 750 zł, a najlepsze, że to są bilety na ten sam pociąg" - wpis o takiej treści pojawił się kilka dni temu w mediach społecznościowych.

Warto sprawdzać ceny biletów u różnych przewoźników

"Śledztwo" w tej sprawie przeprowadził portal turystyczny Fly4Free.pl. Dziennikarze szybko ustalili, że rzeczywiście ceny biletów na to samo połączenie u obu przewoźników znacznie się różnią. "Chcąc kupić bilety dla czterech osób (w tym dwójki dzieci) na pierwsze dostępne bezpośrednie połączenie do Berlina (z Warszawy Centralnej), otrzymujemy cenę 927,68 zł. W drugą stronę jest ona identyczna, więc łącznie do zapłaty jest 1855,36 zł. Jeśli wyszukamy biletów na tej samej trasie na stronie Deutsche Bahn, za podróż w dwie strony do zapłaty jest 259,96 euro (ok. 1106 zł)" - czytamy na Fly4Free.pl.

Dziennikarze zapytali o tę sytuację eksperta. Jak twierdzi Michał Szymajda, ekspert portalu Rynek-Kolejowy.pl "Takie sytuacje są częste dla tras do Czech, ale do Niemiec – rzadko". Jako przykład podano cenę biletu do Pragi, który w aplikacji PKP można było kupić za 368 złotych, natomiast České Dráhy oferowały go za około 175 złotych, czyli o ponad połowę mniej.

Wszystko wskazuje na to, że planując wakacyjne wyjazdy, zwłaszcza te zagraniczne, warto rozważyć różne opcje i sprawdzić oferty przewoźników po obu stronach granicy. Poświęcenie kilku chwil na analizę kosztów i wyszukanie najbardziej atrakcyjnej oferty może zaowocować tym, że w kieszeni pozostanie sporo pieniędzy, które będzie można przeznaczyć na inne przyjemności.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Dalej

To był ważny węzeł komunikacyjny. Tyle zostało z Dworca Szczecińskiego w Berlinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.