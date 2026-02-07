Bałtyk zamarza! Polskie promy walczą z lodem. Chaos w Świnoujściu i Ystad

Z powodu trudnych warunków pogodowych i zalodzenia Zatoki Pomorskiej, prom Varsovia należący do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Polferries nie wypłynął w sobotę ze Świnoujścia do Ystad. Anulowano rejs planowany na sobotę o godz. 12.30 oraz nocny rejs powrotny. Problemy z pływaniem mają także inne polskie promy, jak informuje PAP.

Mróz paraliżuje pracę promów. Jakie są przyczyny utrudnień?

Prezes PŻB Piotr Redmerski poinformował, że mróz uniemożliwia chłodzenie silników Varsovii.

- Woda do chłodzenia przechodzi przez dość drobną siatkę. Gromadzą się na niej grudki lodu. Z krat trzeba było ostatnio usunąć 7 ton lodu – powiedział Redmerski.

Zaznaczył również, że inne jednostki pływające między Polską a Skandynawią mają opóźnienia m.in. z powodu oblodzenia sterów strumieniowych. Jeśli napęd nie działa właściwie, prom nie może manewrować i bezpiecznie przybić do nabrzeża.

Skania i inne promy z opóźnieniami. Trudna sytuacja na Bałtyku

Takie problemy miała ostatnio Skania należąca do Polskiej Żeglugi Morskiej, pływająca w barwach Unity Line. W piątek w południe nie ruszyła z Ystad do Świnoujścia. Dyrektor pionu eksploatacji promów Unity Line Paweł Wojdalski przekazał, że z powodu trudnych warunków pogodowych i „silnego zalodzenia także po polskiej stronie” odwoływane były pojedyncze rejsy Copernicusa i Galileusza. Z problemami kursowały Epsilon i najnowszy polski prom Jantar.

Przygodę przeżyli też pasażerowie Epsilona, który w piątek o świcie utknął w lodzie ok. 25 km od Świnoujścia. Na pomoc ruszyła większa jednostka TT Line, Peter Pan, która skruszyła pokrywę lodową, tworząc korytarz, którym przebił się Epsilon i bezpiecznie dotarł do Świnoujścia.

Kiedy promy wrócą na trasy? Prognozy na najbliższe dni

Flagowa jednostka Polferries – Varsovia – ma wznowić kursowanie do Skandynawii. W niedzielę o godz. 22.30 wypłynie do Ystad, a w poniedziałek do Świnoujścia.

- Jeśli w przyszłym tygodniu wrócą ostre mrozy, promy będą miały opóźnienia, mówi się, że będą pływać w konwojach – podsumował Redmerski.

Jednostki obsługujące połączenia z Trójmiasta do szwedzkich portów kursują bez utrudnień.

Mimo trudnych warunków pogodowych, armatorzy dokładają wszelkich starań, aby przywrócić regularność rejsów i zapewnić bezpieczeństwo pasażerom.

