Pożar butli z gazem w domu wielorodzinnym. Trzy osoby poszkodowane!

Do zdarzenia doszło w sobotę, 7 lutego około godziny 7.30 w mieszkaniu budynku wielorodzinnego w Karkowie. Jak relacjonuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przed przyjazdem służb z budynku ewakuowało się pięć osób.

Po dojeździe, strażacy ewakuowali 12 osób. W wyniku tego zdarzenia, trzy osoby zostały poszkodowane i zabrane do szpitala – powiedział asp. Schacht, cytowany przez Radio Szczecin.

Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Według służb, sytuacja jest obecnie opanowana, a budynek nie jest zagrożony dalszym pożarem. Radio Szczecin podkreśla, że dzięki szybkiej reakcji mieszkańców i strażaków udało się uniknąć większej tragedii.

Pomoc dla poszkodowanej rodziny

W wyniku pożaru całkowicie spłonęło jedno z mieszkań. Rodzina, która straciła mieszkanie, została pozbawiona dachu nad głową oraz całego dorobku życia. W mediach społecznościowych pojawił się apel z prośbą o pomoc.

Pilnie potrzebna jest pomoc rzeczowa i finansowa. Największe potrzeby to: ubrania (prosimy o kontakt w sprawie rozmiarów), środki czystości i higieny, pościel, koce, ręczniki, żywność długoterminowa oraz wsparcie finansowe na odbudowę i bieżące potrzeby. Każda forma pomocy ma ogromne znaczenie. Osoby, które chcą pomóc, mogą kontaktować się pod numerem 606 480 868 lub 663 725 243. Rzeczy można również dostarczać na świetlicę w Karkowie. Dziękujemy za każde udostępnienie i okazane wsparcie - czytamy.