Autobusy zasilane... śmieciami. Miasto szuka oszczędności i stawia na ekologię

Elektryczne autobusy zasilane prądem z odpadów

W 2026 roku po ulicach Szczecina będzie jeździć jeszcze więcej autobusów elektrycznych, które zasilane będą energią pochodzącą z EcoGeneratora. Wszystkie pojazdy należące do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” będą korzystać z tego ekologicznego źródła energii.

Obecnie SPAK posiada 16 elektrycznych autobusów, ale w przyszłym roku planowane jest dokupienie kolejnych 18. W związku z tym, konieczne będzie zwiększenie liczby stacji ładowania oraz zapotrzebowania na energię. Jak informuje rzeczniczka prasowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., Anna Folkman, energię tę zapewni EcoGenerator na podstawie podpisanej umowy ze SPAK, która jest kontynuacją współpracy trwającej od 2024 roku.

- Umowa dotycząca sprzedaży energii elektrycznej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie – EcoGenerator na rzecz SPAK obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku i planowe roczne zużycie na poziomie 4 100 MWh – informuje Anna Folkman. Dla porównania, w umowie na 2025 rok zapisano 1 200 MWh i trzy punkty poboru energii.

EcoGenerator zasili miejskie autobusy. Szczecin stawia na odnawialne źródła energii

W 2026 roku energia będzie dostarczana do pięciu stacji ładowania – trzech istniejących przy ul. Kołłątaja, Owocowej i Kolumba oraz dwóch dodatkowych przy ul. Klonowica. Łączna wartość netto planowanego zakupu energii elektrycznej wynosi 1 906 500,00 zł.

Szczecin od trzech lat korzysta z energii wyprodukowanej z odpadów przez EcoGenerator, który w 2022 roku uzyskał koncesję na obrót energią elektryczną. Dzięki temu miasto konsekwentnie realizuje założenia programu ENERGIA Miasta Szczecin, którego celem jest dążenie do osiągnięcia samodzielności energetycznej.

EcoGenerator – energia z odpadów dla Szczecina

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., czyli EcoGenerator, działa na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie od grudnia 2017 roku. Jest to nowoczesny zakład, który w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych odzyskuje energię, produkując prąd i ciepło. Wykorzystuje tzw. mokry system oczyszczania spalin, co czyni go jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie.

