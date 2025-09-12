Kierowcy będą mieli łatwiej. Popularny parking znacznie się powiększył

Grzegorz Kluczyński
2025-09-12 12:52

Kierowcy z prawobrzeżnej części Szczecina mogą już korzystać z nowych miejsc postojowych. Na pętli tramwajowo-autobusowej Turkusowa zakończyla się rozbudowa istniejącego parkingu. W ramach inwestycji oddano do użytku 129 ogólnodostępnych miejsc dla samochodów osobowych. Oznacza to, że pojemność parkingu zwiększyła się ponad trzykrotnie.

Nowy parking na pętli Turkusowa

Rozbudowa parkingu na Turkusowej dobiegła końca. Od środy, 10 września, kierowcy mogą korzystać z nowych miejsc postojowych. W ramach inwestycji nie tylko powstało 129 nowych miejsc, ale również wyremontowano istniejący parking i wyznaczono stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami i pojazdów technicznych spółki Tramwaje Szczecińskie.

- W ramach inwestycji m.in. wybudowano 129 ogólnodostępnych miejsc dla samochodów osobowych, wyremontowano istniejące stanowiska postojowe i wyznaczono pięć nowych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano także stanowiska dla pojazdów technicznych Spółki Tramwaje Szczecińskie, wykonano odwodnienia parkingu i oświetlenie uliczne – wymienia Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Parking został również bogato obsadzony zielenią. Znajduje się tam ponad 30 drzew, ponad 600 krzewów iglastych i liściastych, a także ponad 4 tysiące bylin i traw. Teren jest monitorowany, co zwiększa bezpieczeństwo pozostawionych pojazdów.

Czy nowy parking na Turkusowej rozwiąże problemy z brakiem miejsc postojowych?

Parking przy pętli wybudowanej 10 lat temu w ramach Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju od początku cieszył się dużą popularnością wśród wielu mieszkańców Prawobrzeża, a także ościennych miejscowości, którzy pozostawiają tutaj swoje pojazdy i kontynuują podróż do centrum Szczecina tramwajem. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć stania w korkach czy szukania miejsc parkingowych w centrum, co często zajmuje dużo czasu. Posiadał on jedynie 55 miejsc postojowych, więc z biegiem czasu zaczęło ich brakować, a ilość wolnego miejsca pozwalała na rozbudowę istniejącego parkingu.

Ile kosztowała inwestycja?

Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Transportowo - Budowlane Bernard Baranowski. Wartość projektu to ponad 2,6 miliona złotych.

Nowy parking przy pętli Turkusowa
5 zdjęć

