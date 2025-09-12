Kierowcy będą mieli łatwiej. Popularny parking znacznie się powiększył

Nowy parking na pętli Turkusowa

Rozbudowa parkingu na Turkusowej dobiegła końca. Od środy, 10 września, kierowcy mogą korzystać z nowych miejsc postojowych. W ramach inwestycji nie tylko powstało 129 nowych miejsc, ale również wyremontowano istniejący parking i wyznaczono stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami i pojazdów technicznych spółki Tramwaje Szczecińskie.

- W ramach inwestycji m.in. wybudowano 129 ogólnodostępnych miejsc dla samochodów osobowych, wyremontowano istniejące stanowiska postojowe i wyznaczono pięć nowych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano także stanowiska dla pojazdów technicznych Spółki Tramwaje Szczecińskie, wykonano odwodnienia parkingu i oświetlenie uliczne – wymienia Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Parking został również bogato obsadzony zielenią. Znajduje się tam ponad 30 drzew, ponad 600 krzewów iglastych i liściastych, a także ponad 4 tysiące bylin i traw. Teren jest monitorowany, co zwiększa bezpieczeństwo pozostawionych pojazdów.

Czy nowy parking na Turkusowej rozwiąże problemy z brakiem miejsc postojowych?

Parking przy pętli wybudowanej 10 lat temu w ramach Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju od początku cieszył się dużą popularnością wśród wielu mieszkańców Prawobrzeża, a także ościennych miejscowości, którzy pozostawiają tutaj swoje pojazdy i kontynuują podróż do centrum Szczecina tramwajem. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć stania w korkach czy szukania miejsc parkingowych w centrum, co często zajmuje dużo czasu. Posiadał on jedynie 55 miejsc postojowych, więc z biegiem czasu zaczęło ich brakować, a ilość wolnego miejsca pozwalała na rozbudowę istniejącego parkingu.

Ile kosztowała inwestycja?

Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Transportowo - Budowlane Bernard Baranowski. Wartość projektu to ponad 2,6 miliona złotych.

