Aquapark w Fabryce Wody chwilowo zamknięty. Są jednak alternatywy

Grzegorz Kluczyński
2025-09-01 10:41

Hala basenowa Aquaparku Fabryki Wody w Szczecinie będzie nieczynna od 1 do 15 września z powodu zaplanowanej przerwy technologicznej. Co to oznacza dla miłośników wodnych atrakcji i jakie alternatywy czekają na gości? Okazuje się, że utrudnienia nie będą aż tak odczuwalne, jak mogłoby się wydawać.

Fabryka Wody w Szczecinie

i

Autor: Grzegorz Kluczyński "Fabryka Wody" w Szczecinie
Fabryka Wody w Szczecinie z przerwą technologiczną. Co będzie otwarte?

Przerwa technologiczna nie jest niczym wyjątkowym, Co jakiś czas wymagana jest wymiana wody w basenach oraz prace konserwacyjne. W czasie przerwy technologicznej w Fabryce Wody hala basenowa będzie niedostępna, jednak nie oznacza to braku atrakcji dla odwiedzających. Goście mogą korzystać z innych atrakcji, takich jak:

  • Strefa zewnętrzna (czynna od 10:00)
  • Basen sportowy
  • Royal Tropic (strefa relaksu tylko dla dorosłych)
  • Strefa dziecięca
  • Edukatorium – Centrum Nauki o Wodzie
  • Kręgielnia
  • Ścianka wspinaczkowa
  • Świat Saun i Spa

Co z biletami i atrakcjami?

Na basen sportowy, strefę Royal Tropic (18+) oraz brodzik dziecięcy obowiązuje jeden bilet: normalny – 30 zł, ulgowy – 20 zł. I chociaż oferta będzie przez dwa tygodnie nieco okrojona, każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wieku i preferencji.

Fabryka Wody - aquapark, na który szczecinianie czekali od lat

Fabryka Wody została otwarta 1 czerwca 2024 roku po wielu latach budowy. To strefa wodna z basenami wewnątrz budynku i na świeżym powietrzu, basen sportowy i największe saunarium w Polsce. Obok aquaparku znajduje również Edukatorium, czyli interaktywne centrum nauki, gdzie można poznać różne tajemnice wody i w przystępny, a także przyjemny sposób poszerzyć swoją wiedzę z takich dziedzin jak fizyka, chemia czy astronomia.

Kompleks powstał w miejscu dawnego kąpieliska "Gontynka", które powstało jeszcze przed wojną, a w czasach PRL cieszyło się ogromną popularnością wśród szczecinian. Lata zaniedbań sprawiły jednak, że w 2000 roku "Gontynka" została ostatecznie zamknięta, a przez kolejne lata jej pozostałości popadały w ruinę.

Budowa szczecińskiego aquaparku kosztowała ponad 375 milionów złotych.

"Fabryka Wody" w Szczecinie otwarta
