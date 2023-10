Aleks był bity, głodzony i trzymany na łańcuchu. Oprawcy nie unikną kary

To najstarsze miasta na Pomorzu Zachodnim. Niektóre są nawet starsze niż Warszawa!

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia wobec dwójki mieszkańców gminy Wolin (woj. zachodniopomorskie) - kobiety i mężczyzny, którzy mieli w nieludzki sposób traktować psa, który znajdował się pod ich opieką. Koszmar zwierzęcia miał trwać kilka miesięcy.

"W toku postępowania ustalono, że w jednej z miejscowości gminy Wolin, w okresie od stycznia do marca 2023 r. mężczyzna i kobieta znęcali się nad psem rasy mieszanej o imieniu Aleks, poprzez głodzenie, nie dostarczanie wody, utrzymywanie w nieodpowiednich warunkach poprzez nie zapewnienie mu odpowiedniego schronienia, ograniczanie swobody ruchu poprzez trzymanie zwierzęcia na krótkim łańcuchu, czym doprowadzili do jego znacznego zaniedbania. Nadto ustalono, że pies był przez nich wielokrotnie bity" - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

W wyniku podjętych działań, Aleks został odebrany oprawcom i trafił do schroniska dla zwierząt. Tam został otoczony właściwą opieką, a w późniejszym czasie stan jego zdrowia pozwolił na przeprowadzenie adopcji i znalezienie mu nowego, bezpiecznego domu.

Jak informuje prokuratura, podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów. Kobieta i mężczyzna nie byli wcześniej karani sądownie.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że oboje wkrótce staną przed wymiarem sprawiedliwości i odpowiedzą za swoje czyny. Za zarzucane przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem grozi im kara do trzech lat więzienia. Sąd może również orzec zakaz posiadania wszelkich zwierząt, albo określonej kategorii zwierząt.

