Próba porwania 9-latki w Szczecinie. Dziewczynka wyszła ze szkoły

Do zdarzenia doszło we wtorek (14 marca) około godz. 16, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 14 w Szczecinie. O sprawie donosi na facebookowym profilu Rada Osiedla Bukowo. 9-letnia dziewczynka została wciągnięta do samochodu przez nieznanego sprawcę, a następnie wywieziona w okolice ulic Zagórskiego i Ogrodniczej. Na szczęście 9-latce udało się uciec. – Zgłosiły się do mnie zaniepokojone mieszkanki naszego osiedla. Z moich informacji wynika, że dziewczynka wyszła ze szkoły i poszła do sklepu obok. Kiedy wracała ze sklepu, została wciągnięta do auta. Nie wiem, jak udało jej się uciec, ale na szczęście nic się jej nie stało – relacjonuje przewodniczący Rady Osiedla Bukowo Łukasz Nowak i zaapelował do mieszkańców osiedla, aby uważali na swoje dzieci. Nadchodzi wiosna, dzieci coraz częściej będą spędzać czas poza domem. Warto przypomnieć naszym pociechom, aby nie rozmawiały z nieznajomymi.

Portal I.pl zwraca uwagę, że to nie pierwsza tego typu sytuacja w Szczecinie. Nieznany sprawca miał zaczepiać dzieci, po czym proponować im cukierki i wejście do swojego samochodu m.in. w okolicach szkół podstawowych nr 5 i 69. O sprawie widzą szczecińscy policjanci, którzy pracują nad ustaleniem sprawców, ale nie udzielają szczegółowych informacji ze względu na rozwojowy charakter sprawy.

Źródło: "Wprost"

