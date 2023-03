Belgijski mercedes był w bazach Interpolu. Odnalazł się w Świnoujściu

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 17.03.2023? To już naprawdę nie są żarty!

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 marca. Strażnicy graniczni zatrzymali pojazd do kontroli drogowej po tym, jak zjechał z promu przybyłego ze Szwecji do portu w Świnoujściu. Po sprawdzeniu w Systemie Informacyjnym Schengen i w bazie Interpolu okazało się, że mercedes o wartości około 60 tysięcy złotych podlega zatrzymaniu. Zastrzeżenia dokonała Belgia.

Za kierownicą mercedesa siedział 42-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego. Mężczyzna musiał zakończyć swoją podróż. Został przesłuchany w charakterze świadka, a samochód został zatrzymany przez straż graniczną.

Okazało się, że 42-latek ma na sumieniu nieco więcej niż prowadzenie pojazdu oznaczonego jako zastrzeżony. Podczas sprawdzania jego danych funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ma zakaz opuszczania kraju. O złamaniu sądowego zakazu poinformowali Sąd Rejonowy w Dębicy.

Dalsze postępowanie w sprawie mercedesa prowadzą funkcjonariusze z placówki straży granicznej w Świnoujściu.

