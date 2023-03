Pijany kierowca skody siał grozę w Szczecinie. Wytropiły go kamery monitoringu

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 17.03.2023? To już naprawdę nie są żarty!

Operator miejskiego monitoringu ze sztabu policji szczecińskiej komendy zwrócił uwagę na podejrzanie zachowującego się kierowcę. Wszystko wskazywało na to, że wsiadł on za kierownicę "na podwójnym gazie". Na miejsce natychmiast wysłano patrol drogówki.

Dzięki wskazówkom operatora, na Basenie Górniczym policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego skodą. Podejrzenia co do stanu trzeźwości potwierdziły się. Okazało się bowiem, że mężczyzna siedzący za kierownicą jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało prawie trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Nieodpowiedzialny 34-latek został zatrzymany i trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań. To jednak dopiero początek jego problemów. Za swoje postępowanie będzie teraz musiał tłumaczyć się przed sądem.

