20 milionów do wydania. Można już głosować na Szczeciński Budżet Obywatelski

Rusza głosowanie w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2026

Od środy mieszkańcy Szczecina mogą oddawać głosy na projekty w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. Głosowanie potrwa trzy tygodnie, do 3 grudnia do godz. 15.30. Do wyboru jest 114 projektów, a każdy mieszkaniec może oddać głos na dwie inicjatywy lokalne i jeden projekt ogólnomiejski.

Marta Kufel z Centrum Informacji Urzędu Miasta Szczecina wyjaśnia, że wybierając projekty lokalne, nie można oddać dwóch głosów na ten sam projekt. Wszystkie trzy głosy należy wykorzystać podczas jednego głosowania, ponieważ system nie przewiduje możliwości rozłożenia tego procesu na kilka tur ani zmiany podjętych decyzji.

Na co można głosować w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim?

W tej edycji SBO mieszkańcy mogą głosować m.in. na nowe obiekty sportowe i rekreacyjne, place zabaw, inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Na realizację zadań lokalnych miasto chce przeznaczyć 16 mln zł, a na zadania ogólnomiejskie – 4 mln zł.

Jak zagłosować w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim?

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony www.sbo.szczecin.eu, gdzie należy wypełnić krótki formularz osobowy i złożyć wymagane oświadczenia. Aby oddać ważny głos, wystarczy być mieszkańcem Szczecina, nie trzeba być zameldowanym w tym mieście.

Osoby niemające możliwości zagłosowania przez internet mogą to zrobić za pośrednictwem asystentów w Urzędzie Miasta Szczecina (pokój nr 335 O, III piętro, wejście od ul. Odrowąża, w godz. 7.30-15.30), w filii urzędu miasta na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39-40, pokój 23 i pokój 28) i w siedzibie Fundacji Możesz (ul. Anieli Krzywoń 10, lokal nr 2, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00).

Mniej głosujących niż w poprzednich latach. Czy w tym roku sytuacja się poprawi?

W ubiegłym roku w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim głosowało niespełna 19 tys. osób, co było najsłabszym wynikiem w historii. Dla porównania, w 2021 r. zagłosowało 38,8 tys. mieszkańców, a w 2023 r. ponad 26 tys.

