Złamał przepisy i zaatakował kijem do golfa! Nieoczekiwany finał zdarzenia na szczecińskim Podzamczu

Bulwersujący popis chamstwa

Do bulwersujących scen doszło w minioną środę, 3 sierpnia, na szczecińskim Podzamczu. Nagranie zostało opublikowane na popularnym kanale "Stop Cham" w serwisie YouTube i zdobyło ponad 200 tysięcy wyświetleń. Jak wynika z relacji autora nagrania, kierujący osobowym mercedesem na legionowskich tablicach rejestracyjnych wjechał "pod prąd" w jednokierunkową ul. Wielką Odrzańską, zmuszając prawidłowo jadącego kierowcę do wycofania. "Najpierw wjechał pod prąd trąbiąc żebym wycofał, później pojechał do przodu żeby zwrócić tyłem, dojechał do mojego pojazdu gdzie zaparkował na środku drogi... stał tam 10 minut i gdzieś sobie poszedł" - czytamy w opisie.

Złamanie przepisów ruchu drogowego i zablokowanie przejazdu było dosłownie niczym w porównaniu do tego, co wydarzyło się później. "Później wyjął kij do golfa i zniszczył reflektor" - relacjonuje poszkodowany mężczyzna. Następnie "golfista" wsiadł do swojego mercedesa i odjechał. Cała sytuacja została zarejestrowana samochodową kamerą umieszczoną za przednią szybą.

Nieoczekiwany zwrot akcji

Autor nagrania próbował zatrzymać odjeżdżającego napastnika, jednak bezskutecznie. O całym zajściu poinformował policję.

"Policja przyjechała i powiedzieli, że mam przyjść na godzinę 14 na komendę" - poinformował autor filmu. Gdy o umówionej godzinie pojawił się na miejscu, sytuacja nabrała nieoczekiwanego obrotu.

"Przyszedłem a tam jego adwokat wybłagał żebym nie zgłaszał i dał mi 8 tys zł. (na tyle Skoda wyceniał szkodę w aucie)" - relacjonuje poszkodowany. Zgodził się przyjąć tę "ofertę", by nie ryzykować ciągnącej się długimi miesiącami sprawy o zniszczenie mienia. Ta decyzja spotkała się z falą krytyki ze strony internautów.

"Dziwię się, że zgodziłeś się na ugodę. Zniszczenie mienia jest przestępstwem umyślnym, poza tym Sąd i tak wydał by postanowienie o naprawieniu szkody a gość dostał by zawiasy i spowiadał by się przed kuratorem i dzielnicowym"

"Nie przyjąłbym oferty, mało tego, za zniszczone mienie, poświęcone nerwy zawołałbym min. 20 tys, ciekaw byłbym reakcji adwokacika . Zniszczenie mienia, ucieczka z miejsca zdarzenia. Szkoda że nagrywający tak łatwo odpuścił"

"W życiu bym się nie zgodził na 8 tysi z takim filmikiem w rękach"

"W tym przypadku skorumpowanie można nazwać ugodą, a jednak dla mnie jest to jedno i to samo"

"Szkoda że tak bardzo łatwo odpuściłeś. Pokazałeś temu facetowi że dalej tak może postępować"

"Nagrywający, ale dałeś d**y tą ugodą. Dwa razy Cie wydymał! Brawo ty!"

- czytamy w komentarzach.

Agresor miał już coś na sumieniu?

Komentujący zwrócili też uwagę na fakt, że obecność pełnomocnika agresora i chęć szybkiej ugody mogła być podyktowana faktem, że mężczyzna mógł mieć już wcześniej konflikt z prawem, np. wyrok w zawieszeniu, albo wykonywany przez niego zawód wymaga niekaralności.

"Jeśli faktycznie tam był adwokat i dawał 8 tysi to oznacza, że cymbał byłby skłonny zapłacić i dwa razy tyle"

"Trzeba było powiedzieć że chcesz 50 tysięcy albo sprawa na policję, jeżeli gość jest adwokatem lub wykonuje inny zawód, który wymaga niekaralności to zgodziłby się i na 80"

"Zapewne obs**ł gacie, bo z wyrokiem skazującym za przestępstwo, groziła mu utrata pracy. Szkoda, że w tej ugodzie brakowało oświadczenia o poddaniu się badaniom psychicznym..."

- piszą internauci.

Internauci bezlitośni dla "golfisty"

Pod filmem pojawiły się również setki komentarzy, w których internauci nie szczędzili również gorzkich słów pod adresem agresywnego kierowcy mercedesa.

"Typowy przykład tego co pieniądze potrafią zrobić z człowiekiem,wydaje mu się że może wszystko bo ma hajs. Taki człowiek jest niebezpieczny, może nawet kogoś zabić bo uważa że przecież pieniądze i znajomości go uratują... straszne"

"Facet musi mieć nieźle zryty garnek"

"Brajankowi puściły nerwy bo jest bardzo słaby psychicznie, ale rodzice mają dużo pieniędzy więc kolejny raz nic się Brajankowi nie stało. Brawoooo"

"Takich ludzi powinno się wysyłać do jakiegoś ośrodka"

"Cham tylko utwierdził się w przekonaniu, że kto ma pieniądze, może wszystko"

"Szpital psychiatryczny i to jak najszybciej"

"Saszetka, wielki brzuch i samochód leczący kompleksy"

"Bogactwo ludziom mózg odbiera"

"Tacy ludzie powinni być w zamknięciu.... leczyć ich"

"Szlachta, nie z kijem baseballowym tylko do golfa. Chyba to rzadkość"

- czytamy w komentarzach.

