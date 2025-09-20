Zielona oaza na Wałach Chrobrego. "Pamiętajcie o ogrodach" już po raz pięćdziesiąty

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-20 22:22

To wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja największego kiermaszu ogrodniczego na Pomorzu Zachodnim. "Pamiętajcie o ogrodach" odbywa się po raz pięćdziesiąty, a historia wydarzenia sięga ćwierćwiecza. Na Wałach Chrobrego pojawiły się dziesiątki wystawców ze Szczecina i różnych regionów Polski, z bogatą ofertą roślin, akcesoriów do ogrodu, a także regionalnymi przysmakami.

Kiermasz przyciąga tłumy

Odbywająca się w dniach 20-21 września, jesienna edycja kiermaszu "Pamiętajcie o ogrodach" przyciągnęła na Wały Chrobrego tłumy szczecinian poszukujących roślin do przydomowych ogródków, na działkę lub na taras. Odwiedzinom sprzyjała piękna pogoda. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się m.in. trawy ozdobne, wrzosy, byliny i kwiaty cebulowe. Nie brakowało również krzewów i drzew owocowych, a także egzotycznych roślin - palm, bananowców czy roślin owadożernych.

25 lat tradycji

Miłośnicy regionalnych przysmaków mogli zaopatrzyć się w tradycyjne wędliny, pieczywo, sery, miody oraz wiele innych produktów od lokalnych wytwórców. Swoją ofertę prezentowały również firmy specjalizujące się w narzędziach i akcesoriach ogrodniczych, a także elementami małej architektury jak altany, rzeźby ogrodowe czy fontanny.

Kiermasz "Pamiętajcie o ogrodach" odbywa się już od 25 lat, dwa razy w roku - wiosną i jesienią.

