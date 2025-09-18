Dzieła Vincenta van Gogha ożyły. Niecodzienna wystawa w Szczecinie

Nowoczesne technologie przybliżają dzieła mistrza

Kolejnym elementem ekspozycji jest strefa VR, gdzie można wejść do wirtualnego świata, inspirowanego pracami holenderskiego artysty.

- Po założeniu okularów zagłębiają się państwo w trójwymiarowy świat Vincenta van Gogha, przechodząc przez różne obrazy - dodaje kuratorka wystawy.

Z twórczością malarza można zapoznać się także w bardziej tradycyjny sposób. Na wystawie znajduje się 20 wiernych kopii obrazów Vincenta van Gogha. Jest też ściana, na której przedstawiona jest biografia artysty, zdjęcia miejsc, w których przebywał, a także listy, których był autorem. Można też zajrzeć do repliki mieszkania van Gogha.

- Mamy pokój van Gogha, wykonany na podstawie jego obrazu z żółtego domu z Ars. Można do niego wejść i zrobić sobie selfie na łóżku czy krześle Vincenta van Gogha - dodaje Daria Solar.

Nie tylko dla koneserów

Wystawa jest adresowania nie tylko do koneserów sztuki, lecz wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z twórczością Vincenta van Gogha.

- To jest bardzo przyjazna wystawa - podkreśla kuratorka. - Można sobie usiąść, nie trzeba cały czas chodzić. Można sobie nawet poleżeć w bardzo wygodnej pozycji, oglądając obrazy Vincenta van Gogha, które nas otaczają, a także posłuchać muzyki i opowieści czytanych przez lektora. Zachęcamy całe rodziny do przyjścia.

Wystawa "VAN GOGH – The Immersive Exhibition" będzie dostępna w Szczecinie do 7 grudnia 2025 r.

