Czym właściwie jest dieta?

Słowo „dieta” wbrew pozorom nie oznacza wyłącznie odchudzania. W swojej podstawowej definicji to sposób żywienia, czyli zestaw codziennych nawyków, wyborów i proporcji składników, które trafiają na nasz talerz. Dieta może być zdrowotna, eliminacyjna, sportowa, lecznicza… i oczywiście odchudzająca. Dopiero kultura masowa i medialne trendy sprawiły, że zaczęliśmy kojarzyć ją głównie z restrykcjami, liczeniem kalorii i walką o mniejszy rozmiar spodni.

Nadwaga i otyłość – problem, który rośnie

Nadwaga i otyłość to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia. Mówimy o nich wtedy, gdy masa ciała przekracza normy określone m.in. . przez wskaźnik BMI. To zjawisko, które w ostatnich dekadach przybrało skalę globalną – wpływ mają na to siedzący tryb życia, wysoko przetworzona żywność, stres, brak snu i coraz szybsze tempo codzienności. Nic więc dziwnego, że wiele osób szuka sposobu, by odzyskać kontrolę nad swoim ciałem i samopoczuciem.

Dlaczego tak bardzo chcemy się odchudzać?

Powodów jest mnóstwo – i często są one bardziej emocjonalne niż zdrowotne.

Nowy rok, nowy ja – klasyczne postanowienie, które co roku napędza boom na diety cud.

Lato za pasem – wizja plaży i stroju kąpielowego potrafi zmotywować nawet największych sceptyków.

Wielkie okazje – ślub, rocznica, zjazd rodzinny… Każdy chce wyglądać jak najlepiej, gdy oczy wszystkich są zwrócone właśnie na niego.

Chęć zmiany stylu życia – coraz więcej osób marzy o zdrowszym, lżejszym i bardziej energicznym funkcjonowaniu.

Presja społeczna i media – idealne sylwetki z ekranów i social mediów potrafią działać na wyobraźnię.

W efekcie rynek diet rośnie jak na drożdżach, a co chwilę pojawiają się nowe metody, które mają być „przełomem”, „rewolucją” albo „najskuteczniejszym sposobem na szybkie chudnięcie”.

A jednak... nie wszystko złoto, co się świeci

Choć wiele diet zdobywa ogromną popularność, nie każda z nich działa tak, jak obiecują jej twórcy. Niektóre są nieskuteczne, inne niebezpieczne, a jeszcze inne – po prostu absurdalne. Wiele z nich przeszło do historii jako spektakularne porażki, mimo że początkowo były promowane jako prawdziwe hity.

"Diety-cud", które okazały się klapą

Przygotowaliśmy zestawienie najbardziej przereklamowanych diet i sposobów na odchudzanie, które miały zmienić życie milionów, a ostatecznie okazały się kompletną klapą.

Zajrzyj do galerii i zobacz, które metody zdobyły sławę... tylko po to, by szybko ją stracić.

