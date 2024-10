Woda zalała drogę na Międzyodrzu. Trasa do Niemiec zamknięta do odwołania

Nowa linia kolejowa do portu w Policach

„Pociągi towarowe pierwszy raz w historii będą dojeżdżały do portu morskiego w Policach. Powstanie nowa linia kolejowa nr 437 oraz bocznica. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy prac. Inwestycję zrealizujemy wspólnie ze spółką Zarząd Morskiego Portu Police” – poinformowała PKP PLK.

Podkreślono, że dzięki rozbudowie infrastruktury kolejowej w Policach zwiększą się możliwości przeładunkowe tamtejszego portu. Zwrócono również uwagę na korzyści dla środowiska, ponieważ kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu.

„Wybudowany zostanie nowy wiadukt drogowy nad ul. Jasienicką. Obiekt zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym oraz usprawni komunikację na drodze wojewódzkiej nr 114 Nowe Warpno – Tanowo” – czytamy w komunikacie

Obecnie ruch pociągów towarowych w kierunku Polic odbywa się linią 406 Szczecin - Police - Trzebież Szczeciński, do stacji Police Chemia, która należy do Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police SA. Nowa linia (437) będzie miała kilka kilometrów, od stacji Police do nowej stacji towarowej Police Port Morski. Na terenie portowym zaplanowano pięć torów (bocznic) o długości do 750 m. Urządzenia sterowania ruchem i wspomniany wiadukt umożliwią sprawny transport ładunków.

Ogłoszono przetarg, realizacja do 2027 r.

PKP PLK będzie realizować to przedsięwzięcie razem ze spółką Zarząd Morskiego Portu Police. Kosztów inwestycji na razie nie podano.

„Każda ze stron finansuje budowę swojej części infrastruktury kolejowej. Część zadania leżąca po naszej stronie, sfinansowana zostanie ze środków budżetu państwa” – wyjaśniła w komunikacie PKP PLK.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406 oraz budowa węzła/bocznicy kolejowej „Port Police” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police realizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie kolejowego dostępu do Portu Morskiego w Policach” – opublikowano na platformie zakupowej PKP PLK w środę 2 października. Termin składania ofert wyznaczono do 12 listopada br.

Kolejowa spółka zapowiedziała podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji w drugim kwartale 2025 r. Przewidywany termin zakończenia prac to drugi kwartał 2027 r.

Według raportów GUS w ubiegłym roku Port Morski Police obsłużył mniej niż 1 mln ton ładunków (0,6 proc. wszystkich przeładunków w polskich portach, które w 2023 r. sięgnęły 140 mln ton). W porównaniu z 2022 r. policki port zanotował spadek przeładunków o 37 proc.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Dalej