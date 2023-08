Miejska część tej największej inwestycji komunikacyjnej ostatnich lat nabiera rozpędu. Niektóre zadania zostały już zrealizowane, jak m.in. otoczenie przystanków Podjuchy, Zdunowo, Pomorzany, Cmentarz Centralny, Niemierzyn czy Łękno. Na innych trwają już zaawansowane prace, a na jeszcze innych wkrótce się rozpoczną.

Co słychać na placu budowy SKM Szczecin?

W rejonie dworca Szczecin Niebuszewo trwa budowa dużego parkingu i dojść do peronów. Rozebrane zostały już elementy starej infrastruktury. Koszt inwestycji to ponad 17 milionów złotych. Za 10 milionów złotych powstaje również nowa infrastruktura wokół przystanku Szczecin Drzetowo. Obok przystanku Szczecin Golęcino prowadzone są prace ziemne przy budowie nasypu przy ul. Świętojańskiej, gdzie przebudowany zostanie m.in. przystanek autobusowy, chodnik i jezdnia manewrowa. Koszt inwestycji to ponad 6,6 mln zł. W sąsiedztwie stacji Szczecin Skolwin, za ponad 4 miliony złotych budowany jest miejski parking, infrastruktura dla pieszych oraz przystanek autobusowy. Prawie 8 milionów złotych kosztować będą prace przy przystanku Szczecin Stołczyn. W rejonie przystanku Szczecin Żelechowa, przy ul. Żelaznej powstaje nowy parking. Przebudowana zostanie również część ulicy i przystanki autobusowe - za ponad 6 milionów złotych.

Prace toczą się również przy zupełnie nowym przystanku Szczecin Łasztownia w rejonie ul. Heyki, gdzie za ponad 4 miliony powstaje parking i dojście do peronów. Sam przystanek realizowany przez PKP nabiera już coraz bardziej realnych kształtów.

Ekipy pracują również w prawobrzeżnej części miasta. W rejonie przystanku Szczecin Zdroje za prawie 4 miliony złotych przebudowywany jest układ drogowy i powstają nowe przystanki komunikacji miejskiej. Obok nowego przystanku Szczecin Trzebusz powstaje parking za ponad 7,6 miliona złotych. Roboty toczą się również przy ul. Produkcyjnej w rejonie przystanku Szczecin Załom. Ich koszt to ponad 3,2 mln zł.Wkrótce rozpoczną się również prace przy dworcu Szczecin Dąbie.

Kiedy pojedziemy pociągami SKM?

O ile prace po stronie miasta toczą się według harmonogramu, to kolejowa część inwestycji zaliczyła ogromne opóźnienie, co groziło nawet utratą półmiliardowej dotacji z Unii Europejskiej. Według zapewnień PKP, pierwszymi pociągami SKM pojedziemy na początku 2024 roku. Będą to linie łączące Szczecin z Gryfinem, Goleniowem i Stargardem. Nieco dłużej przyjdzie nam poczekać na finał prac na nieobsługiwanej przez ruch pasażerski od ponad 20 lat linii Szczecin - Police, która musi być zbudowana niemal od podstaw. Według zapewnień ze strony PKP nastąpi to do końca 2025 roku.

