QUIZ. Banalny quiz z geografii. Wiesz co to za rzeki? Zaliczamy dopiero od 8 pkt, bo mniej to wstyd

Komunia święta to drożyzna. Rodzice biorą pożyczki, żeby "było wyjątkowo"

Chociaż pierwsza komunia to uroczystość religijna, wydaje się, że sprawy przyziemne już dawno wzięły górę nad duchowością i sakramentem. Dzieci mają coraz większe wymagania co do prezentów. Zegarek lub rower, wręczany kilkanaście lat temu mało kogo już zadowala. Rodzice tak bardzo chcą uczynić dzień komunii swojego dziecka wyjątkowym, że wpadają w szał... wydawania pieniędzy. Dochodzi do tego, że rodzice zadłużają się w imię szczęścia swoich pociech.

Redakcja Mamadu opublikowała list jednej z matek. Kobiecie trudno zrozumieć oburzenie rodziców o rosnące koszty organizacji komunii. Zwraca m.in. uwagę, że komunia każdego roku wypada o podobnej porze. - Bez większego problemu można wcześniej obliczyć, jaki będzie orientacyjny koszt. Wiemy, ilu mamy członków rodziny i sprawdzenie widełek cenowych w danym mieście to nie problem. Można także wcześniej zacząć odkładać na ten cel pieniądze - pisze w liście kobieta.

Mama trzecioklasistki nie zgadza się, że komunia dziecka to tylko duchowy wymiar wydarzenia, a uroczystość powinna być skromna. - A co wam do tego? - zastanawia się kobieta i tłumaczy, że "taka uroczystość jest tylko raz w życiu". - To przecież jedyna taka impreza, którą organizujemy naszym dzieciom. Chrzcin zazwyczaj nie pamiętają, więc dlaczego mam się szczypać? - uważa czytelniczka Mamadu i dodaje, że jeśli ktoś życzy sobie skromne imprezy na komunii swojego dziecka, ma takie prawo. - Komunia jej córki będzie wyjątkowa. Jeśli trzeba będzie wziąć pożyczkę, to nie będzie się nawet zastanawiać - pisze w liście mama trzecioklasistki.

Źródło: mamadu.pl / edziecko.pl

QUIZ. Jesteś prawdziwym katolikiem? Test wiedzy o Kościele. 100 proc. to cud! Pytanie 1 z 15 W jaki dzień tygodnia katolicy powinni zachowywać „wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych”? czwartek piątek sobotę Dalej