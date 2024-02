Jeśli dziecko nie spełni tych warunków, komunii nie będzie

Niedługo wiosna, a to czas m.in. pierwszej komunii świętej. Dzieci w całym kraju po raz pierwszy przyjmą eucharystię. To ważne wydarzenie zarówno dla maluchów, jak i rodziców. Młodzi uczą się modlitw i spowiedzi, a starsi szykują pieniądze na ubrania, prezenty i ew. przyjęcie. Przyjęło się, że każde dziecko, które rozpoczyna przygotowania do pierwszej komunii świętej, kończy je pozytywnie. Kodeks prawa kanonicznego reguluje jednak przepisy dotyczące udzielenia sakramentu pierwszej komunii świętej. Jeśli dziecko chce przyjąć do serca Jezusa Chrystusa, powinno spełniać trzy warunki. Dziecko powinno być ochrzczone, uczęszczać na lekcję religii i znać modlitwy, takie jak. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 10 przykazań Bożych czy 7 sakramentów świętych. Jeśli dziecko nie spełnia tych kryteriów, ksiądz ma prawo nie dopuścić ucznia do pierwszej komunii świętej.

Niektórzy rodzice martwią się, czy niedopuszczenie księdza do wizyty duszpasterskiej może skutkować brakiem dopuszczenia dziecka do komunii. Co na to Kodeks prawa kanonicznego? - Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi - czytamy. Ksiądz może więc uznać, że brak wizyty "po kolędzie" jest dowodem na brak wychowywania dziecka w wierze, co może wpłynąć na dopuszczenie naszej pociechy do pierwszej komunii świętej. Warto jednak pamiętać, że chodzi przede wszystkim o notoryczne odpuszczanie spotkań z księdzem, a nie jednorazowy przypadek.

Źródło: Radio Zet / ofeminin.pl

