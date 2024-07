Najbiedniejsze miasta w Zachodniopomorskiem. Życie tam to wyzwanie, a biedę widać na każdym kroku!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Czy wiesz, co jest "naj" nad Bałtykiem? Możesz się zdziwić!

Poszkodowani w tragedii na pl. Rodła wciąż bez zadośćuczynienia. Co dalej ze sprawcą wypadku?

"Ptasi terror" nad morzem. Mewy kradną jedzenie turystom

Te żarłoczne ptaki upodobały sobie szczególnie okolice lokali gastronomicznych na plażach i promenadach nad morzem. Czają się w ukryciu, a następnie, wykorzystując chwilę nieuwagi, potrafią ukraść przekąskę dosłownie z talerza, a co bardziej bezczelne osobniki - nawet z ręki, wprawiając klientów w niemałe osłupienie, a często też przerażenie tym niespodziewanym "nalotem".

Do podobnych sytuacji dochodzi niemal na całym wybrzeżu Bałtyku, zarówno w Polsce, Niemczech i innych krajach. Jak można poradzić sobie z plagą żarłocznych mew? Niestety nie ma na to sprawdzonej recepty, gdyż te drapieżne ptaki nie należą do zbyt płochliwych.

Niemiecki przedsiębiorca znalazł sposób na żarłoczne mewy

Z ciekawą inicjatywą wyszedł jeden z niemieckich przedsiębiorców sprzedających nad morzem bułki ze śledziem, które mewy szczególnie sobie upodobały i kradną je klientom wręcz na potęgę. Mianowicie oferuje on do każdej sprzedanej bułki... ubezpieczenie od kradzieży przez mewy.

- W pierwszych trzech dniach po otwarciu mieliśmy około 30 takich ataków - mówi w rozmowie z "Ostsee Zeitung" Nemo Borowski z "Wal Bar" w Warnemünde (Meklemburgia-Pomorze Przednie). Dlatego każdy klient baru przy plaży w Warnemünde, który padnie ofiarą "ptasiej kradzieży", otrzymuje bezpłatnie nową bułkę ze śledziem.

- Ponownie wydamy kanapkę, jeśli dojdzie do kradzieży - zapewnia Nemo Borowski. - Chcemy, żeby ludzie przychodzący na plażę nie mieli żadnych zmartwień

Takiego "rozboju" nie trzeba nawet dokumentować. Wszystko odbywa się na zasadzie wzajemnego zaufania.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Dalej