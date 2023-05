Zapytała matki, jakie należą się alimenty. Tego się nie spodziewała. "Rany boskie!"

"Wolin z rybą na talerzu" w Gryfinie! Rybacy zapraszają do wspólnej zabawy

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 30.05.2023? To prawdziwa fortuna!

Kumulacja w LOTTO. Ile można wygrać w najbliższym losowaniu 30.05.2023? To już nie są żarty!

Alimenty - ile powinny wynosić?

To codzienność wielu samotnych matek w Polsce: walka o alimenty od ojca dziecka. Ile alimentów można dostać na dziecko? Kwoty zasądzane w Polsce są bardzo różne. Wysokość alimentów zależy od bardzo wielu czynników, takich jak m.in.:

wiek dziecka

możliwości zarobkowe ojca dziecka

specjalne potrzeby dziecka

podział opieki nad dzieckiem między rodzicami

Nic dziwnego, że wiele kobiet nie wie, o jak wysokie alimenty może się starać. Jedna z internautek na facebookowej grupie dla kobiet postanowiła poradzić się innych matek. Zapytała, ile dostają alimentów na jedno dziecko. - Nie wiem ile zarabia ojciec dziecka i jak określić kwotę - uzasadniła swoje wątpliwości. Takiej reakcji z pewnością się nie spodziewała! Post wywołał lawinę komentarzy, wśród których znalazło się wiele szczerych odpowiedzi. Matki dzieliły się informacjami na temat swojej sytuacji i wysokości alimentów. Deklarowane kwoty wahały się od 200 do nawet kilku tysięcy złotych! Najczęściej pojawiały się odpowiedzi w zakresie 300-800 zł i to właśnie one budziły największe emocje wśród innych użytkowniczek. Kobiety nie kryły oburzenia, że można zasądzić tak niskie alimenty!

- Rany boskie! 600 pln dziecko lub mniej? Ojcowie na medal - skomentowała jedna z użytkowniczek.

Ojcowie na medal - skomentowała jedna z użytkowniczek. - Dziewczyny jak czytam ile macie alimentów to za głowę się łapię . 300zl? 500zl? Co z takim ogromem forsy zrobić jak wszystko jest takie drogie? Ojcowie są śmieszni, serio - dała inna mama.

. 300zl? 500zl? Co z takim ogromem forsy zrobić jak wszystko jest takie drogie? Ojcowie są śmieszni, serio - dała inna mama. - Też to czytam i jestem przerażona, 500 zł to na angielski wydaję miesięcznie, a gdzie instrument, logopeda, dojazdy do szkoły i jedzenie ekologiczne, które jest 5 x droższe - podsumowała inna użytkowniczka.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - wysokość

Wiele kobiet podkreślało także, że wysokość alimentów nie ma znaczenia, bowiem ojciec ich dziecka i tak nie płaci zasądzonej kwoty. W takiej sytuacji kobiety mogą skorzystać z alimentów z funduszu alimentacyjnego, jednak muszą spełnić określone wymagania dochodowe. Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. - Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.