Zalana ekspresówka częściowo odblokowana. Można już pojechać w kierunku Szczecina

2026-02-26 8:02

Utrudnienia na drodze S6 trwały od poniedziałku. Na szczęście jest światełko w tunelu. Od godziny 18:30 trasa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód została odblokowana w kierunku Szczecina. Niestety, trasa w kierunku Gdańska nadal pozostaje nieprzejezdna. Jak poinformował w środę po południu rzecznik prasowy zachodniopomorskiej PSP, działania strażaków przy wypompowywaniu wody roztopowej potrwają do czwartku. Kiedy zatem kierowcy będą mogli w pełni korzystać z trasy S6?

Utrudnienia na S6 po zalaniu. Kiedy koniec problemów na trasie?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika prasowego zachodniopomorskiej PSP, asp. Dariusza Schachta, ruch w kierunku Szczecina został przywrócony po godzinie 18:30. Informację potwierdziła również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

- Na trasie S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód po godz. 18.30 został przywrócony ruch w kierunku Szczecina – poinformował asp. Dariusz Schacht.

To nie koniec utrudnień

Niestety, dla kierowców jadących w kierunku Gdańska sytuacja pozostaje trudna. Strażacy nadal pracują nad wypompowywaniem wody z jezdni.

- Tam planujemy je zakończyć w czwartek – dodał asp. Schacht.

Do tego czasu w kierunku Gdańska nadal obowiązuje objazd starym przebiegiem drogi krajowej nr 6.

Dlaczego S6 została zablokowana?

Droga S6 została zablokowana między węzłami Karwice a Sławno Zachód w obu kierunkach w poniedziałek o godzinie 20:45. Przyczyną był zalew trasy wodą roztopową, która utworzyła na jezdni zastoiska. We wtorek strażacy rozpoczęli akcję wypompowywania wody z jezdni przy użyciu pomp wysokiej wydajności.

DROGA S6
DROGA EKSPRESOWA
ROZTOPY
PODTOPIENIE