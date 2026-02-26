Zalana ekspresówka częściowo odblokowana. Można już pojechać w kierunku Szczecina

Utrudnienia na S6 po zalaniu. Kiedy koniec problemów na trasie?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika prasowego zachodniopomorskiej PSP, asp. Dariusza Schachta, ruch w kierunku Szczecina został przywrócony po godzinie 18:30. Informację potwierdziła również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

- Na trasie S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód po godz. 18.30 został przywrócony ruch w kierunku Szczecina – poinformował asp. Dariusz Schacht.

To nie koniec utrudnień

Niestety, dla kierowców jadących w kierunku Gdańska sytuacja pozostaje trudna. Strażacy nadal pracują nad wypompowywaniem wody z jezdni.

- Tam planujemy je zakończyć w czwartek – dodał asp. Schacht.

Do tego czasu w kierunku Gdańska nadal obowiązuje objazd starym przebiegiem drogi krajowej nr 6.

Dlaczego S6 została zablokowana?

Droga S6 została zablokowana między węzłami Karwice a Sławno Zachód w obu kierunkach w poniedziałek o godzinie 20:45. Przyczyną był zalew trasy wodą roztopową, która utworzyła na jezdni zastoiska. We wtorek strażacy rozpoczęli akcję wypompowywania wody z jezdni przy użyciu pomp wysokiej wydajności.

17

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć Pytanie 1 z 10 Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji? Tak Nie Następne pytanie