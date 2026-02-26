QUIZ. Czwartkowy test z geografii. To pasmo górskie w Europie, czy na innym kontynencie? Tylko dwie możliwości

Piotr Margielewski
2026-02-26 3:15

Sprawdź swoją wiedzę geograficzną w naszym czwartkowym quizie! Dziś skupiamy się na pasmach górskich – czy potrafisz rozpoznać, które z nich leżą w Europie, a które na innych kontynentach? Tylko dwie opcje do wyboru!

i

Autor: Creative Travel Projects/ Shutterstock
Pytanie 1 z 10
Góry Atlas:

Quiz to forma rozrywki umysłowej, gdzie problem przedstawiany jest jako pytanie, które – przy wykorzystaniu dostępnych wskazówek i ogólnej wiedzy – prowadzi do poprawnej odpowiedzi. Esencją zabawy jest, aby pytanie nie było banalne, a uczestnicy, analizując różne opcje, odrzucali te, które nie pasują do warunków zadania. Kluczem jest debata i proces dedukcji prowadzący do rozwiązania.

