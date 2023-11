QUIZ. Tak mówiła młodzież w PRL. Znasz ten slang młodzieżowy z lat 70. i 80.? 7 punktów to minimum dla znawcy!

Recepta na sukces okazała się banalnie prosta. Mieszkaniec Szczecina postanowił "zainwestować" w swoje szczęście, kupując zdrapkę w grze "Żabka szczęścia". W środę, 15 listopada, w punkcie Lotto przy ulicy Duńskiej nabył los, wydając na niego zaledwie 5 złotych. Po zdrapaniu warstwy farby, jego oczom ukazała się kombinacja liczb, która wskazywała na główną wygraną w niebagatelnej kwocie 200 tysięcy złotych!

Co można zrobić z takimi pieniędzmi? Możliwości jest naprawdę sporo. Zbliża się okres wyprzedaży i gorączka świątecznych zakupów. Będzie to więc okazja by nieźle zaszaleć w sklepach. Za taką kwotę można również wybrać się na egzotyczne wakacje, a także zapewnić sobie całkiem sporą dawkę luksusu.

Jak grać w Zdrapki?

Zasada jest bardzo prosta, a wydatek niewielki. Ceny losów zaczynają się dosłownie od złotówki, a wygrane mogą być ogromne. Gra w Zdrapki jest dostępna w Lotto od ponad 20 lat. W ofercie znajduje się ponad 40 różnych rodzajów gier, w których można wygrać zarówno mniejsze kwoty, za które można zrobić naprawdę duże zakupy, albo zafundować sobie prawdziwe luksusy, wygrywając miliony złotych.

