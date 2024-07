i Autor: Skitterphoto, Kindel Media / CC0 / pexels.com Zaatakował ukraińskiego taksówkarza. Mówił po rosyjsku. Chwile grozy w Świnoujściu

Dramat!

Do dramatycznych zdarzeń doszło w miniony weekend w Świnoujściu. 42-letni kierowca taksówki został zaatakowany przez pasażera. Napastnik próbował udusić go linką. Na szczęście zaatakowanemu kierowcy udało się uwolnić. Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu.