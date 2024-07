Tajemniczy wypadek na węźle Łękno. Starszy mężczyzna miał spaść z wiaduktu

61-latka wciągnęła maszyna do prasowania słomy?! Mężczyzna nie żyje

Zdarzenie miało miejsce w południe. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że z wiaduktu w ciągu al. Wojska Polskiego na węźle Łękno spadł starszy mężczyzna. Poszkodowany trafił do szpitala. Według nieoficjalnych informacji podanych przez portal wSzczecinie.pl, doznał niewielkich obrażeń, co budzi wątpliwości do przebiegu zdarzenia.

- Mężczyzna był przytomny i w stanie stabilnym - mówi w rozmowie z portalem Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Miał uraz głowy, klatki piersiowej i kręgosłupa.

Policja wyjaśnia, w jaki sposób mężczyzna znalazł się pod wiaduktem i czy rzeczywiście jest to wynik upadku z kilkumetrowej wysokości.

- Nie wiemy jeszcze w jaki sposób się tam znalazł - tłumaczy w rozmowie z "Głosem Szczecińskim" nadkom. Anna Gembala.

Kontakt z poszkodowanym mężczyzną jest utrudniony ze względu na jego "bełkotliwą mowę", co na chwilę obecną uniemożliwia ustalenia okoliczności zdarzenia.

