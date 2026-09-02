Z całej siły rzucił psem o bruk... bo musiał się wyżyć! Sąd nie miał litości dla Gracjana S.

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-02 12:52

Ponad rok po wstrząsających wydarzeniach z Ognicy zapadł wyrok w sprawie Gracjana S., 29‑latka, który w lipcu 2025 r. rzucił psem o ziemię z taką siłą, jakby był przedmiotem. Nagranie brutalnego ataku obiegło całą Polskę i wywołało falę oburzenia. Teraz sąd zdecydował: 10 miesięcy więzienia oraz zakaz posiadania zwierząt.

Brutalny atak, który widziała cała Polska

Do zdarzenia doszło w lipcu 2025 r. Pies należący do sąsiada siostry Gracjana S. spokojnie stał na poboczu, merdając ogonem. Wtedy mężczyzna podszedł, chwycił zwierzę i z impetem rzucił nim o jezdnię. Całość nagrała kamera monitoringu, a film w kilka godzin obiegł media społecznościowe.

Internauci błyskawicznie ustalili tożsamość sprawcy. W sieci zawrzało – komentarze pełne były gniewu, żądania surowej kary i potępienia dla 29‑latka.

„Chciałem się wyżyć”. Szokujące słowa

Podczas przesłuchań Gracjan S. nie tylko nie okazał skruchy, ale wręcz przyznał, że zrobił to... z potrzeby wyładowania emocji. Jak mówił, gdy musi się wyżyć, robi to nie patrząc na konsekwencje.

Słowa te wstrząsnęły nawet śledczymi. Prokuratura od początku podkreślała, że czyn miał znamiona szczególnego okrucieństwa.

Polecany artykuł:

Sąd wydał wyrok. 10 miesięcy więzienia i zakazy

Po ponad roku od zdarzenia zapadł prawomocny wyrok. Gracjan S. został skazany na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. To jednak nie wszystko.

Sąd orzekł również:

  • zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt,
  • zakaz zbliżania się do właścicieli psa na odległość mniejszą niż 15 metrów,
  • kary finansowe, których wysokości nie ujawniono.

To jeden z surowszych wyroków w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami w ostatnich latach.

Sprawa, która poruszyła kraj

Nagranie z Ognicy stało się symbolem walki o prawa zwierząt. Organizacje prozwierzęce, internauci i mieszkańcy regionu domagali się sprawiedliwości.

Wcześniej Gracjan S. usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co groziło mu do 5 lat więzienia. Policja objęła go dozorem i zakazem posiadania zwierząt. Teraz kara stała się realna – mężczyzna trafi za kratki.

Złapał psa i rzucił nim o ziemię. Wstrząsające nagranie obiegło sieć
Galeria zdjęć 9
Czy potrafisz właściwie określić płeć zwierząt?
Pytanie 1 z 10
Samiec sarny to:
Potraktował szczeniaka jak śmiecia! Odpowie za znęcanie się nad psem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SĄD
PIES
ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI
WYROK