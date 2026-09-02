To pierwsza taka operacja w Polsce. Pacjentka uniknęła kul

Nowatorska operacja w Zdunowie

Realloplastyka stawu skokowego to zupełnie nowa metoda leczenia w Polsce. Polega na wymianie zużytej endoprotezy na nową, bez konieczności usztywniania stawu. W przypadku pani Ireny implant po około dekadzie przestał spełniać swoją funkcję, a ból uniemożliwiał normalne chodzenie.

– Gdyby nie zabieg realloplastyki, pacjentka musiałaby żyć ze znacznie ograniczoną mobilnością i poruszać się o kulach lub balkoniku – podkreślają lekarze ze szpitala.

Operację przeprowadził lek. Piotr Wieczorek, ortopeda specjalizujący się w chirurgii stopy i stawu skokowego. W zabiegu uczestniczył także lek. Andrzej Komor, członek Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo‑Goleniowego.

Dziesięć lat walki o sprawność

Pani Irena trafiła do Zdunowa ponad dekadę temu. W wyniku zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej przeszła endoprotezoplastykę obu stawów skokowych.

– Ponad dziesięć lat temu bardzo mnie bolały nogi. Do tego stopnia, że ja chyba stu metrów po kawałek chleba bym już podeszła. I po wizytach u wielu lekarzy zawsze odbijałam się od ściany – wspomina pacjentka. – Jedynie doktor Wieczorek tak naprawdę mną się zainteresował… powiedział, że to ostatnia szansa, żebym mogła chodzić. I wiem, że to było wtedy nowatorskie, to wstawianie tych protez, bo wszędzie się dziwiono. Jak mówiłam lekarzom, że mam te protezy, to każdy: „I to robią?”.

Po latach sprawność zaczęła jednak zanikać. Ból narastał, a pani Irena coraz częściej korzystała z wózka, kul, a ostatnio nawet balkonika.

Dlaczego kostki chorują wcześniej?

Endoprotezy bioder czy kolan nikogo już nie dziwią, ale w przypadku stawu skokowego to wciąż rzadkość.

– Zmiany zwyrodnieniowe stawu skokowego występują średnio dziesięć lat wcześniej niż problemy z biodrem i kolanem. Pacjenci są więc młodsi – tłumaczy doktor Wieczorek. – Najczęściej tło jest urazowe: złamania, skręcenia, uszkodzenia więzadeł. W przypadku pani Ireny była to pierwotna choroba zwyrodnieniowa.

W Polsce standardem leczenia takich przypadków jest nadal usztywnienie stawu, czyli artrodeza. To zabieg obciążający, odbierający ruchomość i często prowadzący do trwałego utykania.

– Alloplastyka pozwala na odzyskanie mobilności, ale nadal jest rzadko wykonywana – dodaje lekarz.

Pierwsza realloplastyka w kraju

Po zużyciu implantów doktor Wieczorek najpierw zajął się prawym stawem, a następnie zaproponował pacjentce realloplastykę drugiego.

– To był pierwszy taki przypadek w Polsce. Zupełnie nowa droga dla pacjentów, którzy wcześniej w przypadku powikłań musieliby wrócić do usztywnienia stawu – mówi ortopeda. – Pacjentka po artrodezie miałaby trudności z poruszaniem się, utykaniem, być może byłaby trwale zmuszona używać kul.

Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu i przyciągnęła liczne grono obserwatorów zainteresowanych nowatorską procedurą.

Pacjentka już w domu

– Pacjentka czuje się dobrze. Zabieg nie jest obciążający, wymaga jednak bardzo dokładnej opieki i rehabilitacji. Wierzę, że wszystko będzie dobrze i że pacjentka będzie mogła wiele lat cieszyć się efektem – podsumowuje doktor Wieczorek.

Pani Irena również nie kryje nadziei:

– Żeby po prostu samodzielnie pójść sobie do sklepu, samodzielnie w domu porobić czy w ogrodzie… żeby nie potrzebować zawsze cudzej pomocy.

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