Wysłał alarmującą wiadomość do bliskich. Życie 25-latka ze Szczecina wisiało na włosku

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 4 grudnia. Policjanci z Dąbia otrzymali niepokojące zgłoszenie o zaginięciu 25-letniego mężczyzny, który wieczorem wysłał do rodziny wiadomość, z której jasno wynikało, że jego życie jest w niebezpieczeństwie. Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do działań mających na celu ratowanie mężczyzny. Po kilku minutach od zgłoszenia informacja o zaginięciu mężczyzny była już przekazana policyjnym patrolom, które rozpoczęły poszukiwania. Według posiadanych informacji zaginiony znajdował się w ciężko dostępnych terenach leśnych, z których nie wiedział jak się wydostać, a bateria telefonu, z którego wcześniej wysłał wiadomość była już wyczerpana.

Ze względu na specyfikę terenu i późną porę do działań zaangażowani zostali również funkcjonariusze Straży Granicznej z terenowym radiowozem, którzy razem z policjantami prowadzili działania.

Po kilkugodzinnych poszukiwaniach udało się odnaleźć zaginionego 25-latka. Mężczyzna był bardzo osłabiony i wyziębiony. Natychmiast trafił pod opiekę ratowników medycznych i został przetransportowany do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Tylko dzięki właściwej reakcji rodziny oraz sprawnym działaniom służb, udało się uniknąć tragedii.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

